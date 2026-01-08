Κόσμος

Τζει Ντι Βανς: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες να πάρουν στα σοβαρά τον Τραμπ για την Γροιλανδία

Αυτό που ζητάμε από τους Ευρωπαίους φίλους μας είναι να πάρουν πιο σοβαρά την ασφάλεια αυτού του εδάφους»
Τζέι Ντι Βανς
Τζέι Ντι Βανς / REUTERS / Cheney Orr

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς συνέστησε σήμερα Πέμπτη 8 Ιανουαρίου στους Ευρωπαίους ηγέτες να «πάρουν στα σοβαρά τον Ντόναλντ Τραμπ» όσον αφορά τη Γροιλανδία.

«Η συμβουλή μου προς τους Ευρωπαίους ηγέτες και οποιονδήποτε άλλον θα είναι να πάρουν στα σοβαρά τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο.

Και πρόσθεσε: «Αυτό που ζητάμε από τους Ευρωπαίους φίλους μας είναι να πάρουν πιο σοβαρά την ασφάλεια αυτού του εδάφους, γιατί εάν δεν το κάνουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να κάνουν κάτι».

