Τζίμι Κίμελ: Επιστροφή με δάκρυα στην τηλεόραση – «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στην κυβέρνηση Τραμπ να ελέγχει τι θα λέμε»

Ο Τζίμι Κίμελ επέστρεψε στο ABC και στην τηλεόραση μετά την προσωρινή του αναστολή λόγω σχολίων που έκανε σχετικά με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Ο παρουσιαστής εμφανίστηκε συναισθηματικά φορτισμένος και προσπάθησε να εξηγήσει τα όσα προηγήθηκαν. Επανέλαβε ότι ουδέποτε σκέφτηκε ή επιχείρησε να αστειευτεί μετά το έγκλημα. Δεν απέφυγε να αναφερθεί και στον Ντόναλντ Τραμπ, με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο

Ο Τζίμι Κίμελ προσπάθησε να εξηγήσει τα σχόλιά του σχετικά με τον Τσάρλι Κερκ «Ποτέ δεν ήθελα να κάνω αστείο μια δολοφονία νεαρού άνδρα. Δεν υπάρχει τίποτα αστείο σε αυτό» είπε κατά τη διάρκεια της εκπομπής του στην τηλεόραση. Αναφέρθηκε σε ανάρτησή του στο Instagram, όπου εξέφραζε αγάπη και υποστήριξη στην οικογένεια του Κερκ.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στην κυβέρνησή μας να ελέγχει τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να λέμε στην τηλεόραση. Πρέπει να αντισταθούμε σε αυτό. Ο πρόεδρος Τραμπ ήταν πολύ ξεκάθαρος ότι θέλει εγώ και εκατοντάδες άνθρωποι που εργάζονται, να χάσουμε τη δουλειά μας. Ο πρόεδρός μας πανηγυρίζει που Αμερικανοί χάνουν τα εισοδήματά τους γιατί ο ίδιος δεν αντέχει ένα αστείο» είπε σε άλλο σημείο ο Τζίμι Κίμελ.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο Κίμελ ευχαρίστησε τόσο τους συναδέλφους του παρουσιαστές, όσο και το κοινό, συμπεριλαμβανομένων και συντηρητικών που πήραν το μέρος του. Οι πρώτοι καλεσμένοι του μετά την επιστροφή του ήταν ο ηθοποιός Γκλεν Πάουελ, ο οποίος δήλωσε πως αισθάνεται τιμή που ο Κίμελ επέστρεψε, και η τραγουδίστρια Σάρα ΜακΛάχλαν.

Ο Τζίμι Κίμελ ολοκλήρωσε την πρώτη του εκπομπή μετά την επιστροφή του στον αέρα με μια τελευταία αναφορά στη διαμάχη. : «Νομίζω ότι θα επιστρέψουμε και αύριο το βράδυ, τα λέμε τότε». Το «κόψιμο» της εκπομπής είχε προκαλέσει αντιδράσεις στις ΗΠΑ, με εκατοντάδες αστέρες του Χόλιγουντ να τάσσονται στο πλευρό του Τζίμι Κίμελ. «Χρειάζεται θάρρος για να εκφράσουν την αντίθεσή τους προς την παρούσα κυβέρνηση. Το έκαναν και τους αξίζει αναγνώριση για αυτό» είπε ο Κίμελ.

Η αναστολή της εκπομπής την προηγούμενη εβδομάδα προκλήθηκε από τα σχόλια του παρουσιαστή σχετικά με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, όπου κατηγόρησε την «ομάδα MAGA» ότι προσπαθεί να παρουσιάσει τον ύποπτο ως «κάτι διαφορετικό από δικό τους». Η μητρική εταιρεία του ABC, η Disney, ανακοίνωσε την αναστολή ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω ένταση, με τον παρουσιαστή να επιστρέφει στα καθήκοντά του και να επιχειρεί να κλείσει το όλο θέμα.

Jimmy Kimmel’s full monologue tonight pic.twitter.com/sZI6uouUAd — Marlow Stern (@MarlowNYC) September 24, 2025

Ο Τζίμι Κίμελ αναφέρθηκε και στη σύζυγο του Τσάρλι Κερκ, Έρικα, και τον τρόπο που αντιμετώπισε τον δολοφόνο του συζύγου της στην κηδεία το περασμένο Σάββατο: «Τον συγχώρεσε. Αυτό είναι ένα παράδειγμα που πρέπει να ακολουθήσουμε. Αν πιστεύετε στα διδάγματα του Ιησού, όπως εγώ, αυτό ήταν. Αυτό είναι. Μια ανιδιοτελής πράξη χάριτος. Συγχώρεση από μια πενθούσα χήρα. Με συγκίνησε βαθιά. Αν υπάρχει κάτι που πρέπει να κρατήσουμε από αυτή την τραγωδία για να προχωρήσουμε, ελπίζω να είναι αυτό».