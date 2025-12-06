Κόσμος

Τζο Μπάιντεν: H viral γκάφα του σε ομιλία – Έκανε σαρδάμ με το όνομα των ΗΠΑ

Ένα ακόμη γλωσσικό λάθος προβληματίζει σχετικά με την πορεία της υγείας του Τζο Μπάιντεν
Ο Τζο Μπάιντεν
Ο Τζο Μπάιντεν / Reuters

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, έχει υποπέσει σε κάποιο γλωσσικό ολίσθημα, που έχει σχολιαστεί από μεγάλο μέρος του πολιτικού κόσμου και δη από τους αντιπάλους του όσο ήταν εν ενεργεία πολιτικός τους Ρεπουμπλικάνους.

Ο Τζο Μπάιντεν που τον τελευταίο καιρό παρά τα προβλήματα υγείας που τον ταλαιπωρούν, έχει επιστρέψει με κάποιες εμφανίσεις στη δημόσια ζωή των ΗΠΑ, έκανε μία νέα γκάφα, ενώ μιλούσε σε διάσκεψη LGBTQ+ την Παρασκευή 05.12.2025.

Ο εμφανώς καταβεβλημένος 83χρονος Δημοκρατικός μπέρδεψε σε ένα το όνομα της χώρας την οποία υπηρετεί εδώ και περισσότερες από πέντε δεκαετίες, σε μια έντονη στιγμή της κεντρικής ομιλίας του.

«Είμαστε μία από τις μόνες χώρες στον κόσμο που κάθε φορά βγαίνουμε από κάθε κρίση πιο δυνατοί από ό,τι όταν μπήκαμε σε αυτήν», ξεκίνησε ο Μπάιντεν.

 

«Πρέπει απλώς να σηκωθούμε. Όσο διατηρούμε την πίστη μας, συγκαλούμε την ελπίδα, σηκωνόμαστε και θυμόμαστε ποιοι στο διάολο είμαστε».

Στη συνέχεια, όμως, μπέρδεψε τα λόγια του και αντί για να πει: «We’re the United States of America» (Είμαστε οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής), είπε: «We’re the United States of Amerigotit». «Αυτοί είμαστε», πρόσθεσε ο Μπάιντεν, παραλείποντας πλέον τη λέξη που του είχε προκαλέσει δυσκολίες. «We are US» (Είμαστε οι ΗΠΑ), σύμφωνα με την DailyMail.

«Εξακολουθώ να πιστεύω ότι, βγαίνοντας από τις πολλές κρίσεις που προκάλεσε αυτή η κυβέρνηση, όπως έχουμε κάνει συνεχώς, παρ’ όλα αυτά, θα βγούμε πιο δυνατοί, πιο σοφοί και πιο ανθεκτικοί – αλλά πρέπει απλώς να σηκωθούμε ξανά», είπε ο Μπάιντεν, που συχνά σκόνταφτε στα λόγια του κατά τη διάρκεια της σχεδόν 20λεπτης ομιλίας του.

«Όσο κρατάμε την πίστη, λίγη ελπίδα και σηκωνόμαστε ξανά, και θυμόμαστε ποιοι στο καλό είμαστε – είμαστε οι Ηνωμένες Πολιτείες της… Αμερικοτο…», μπερδεύτηκε, πριν συνεχίσει: «Αυτό είμαστε. Είμαστε οι ΗΠΑ.»

 

Τον Μάιο, ο 46ος πρόεδρος ανακοίνωσε δημόσια ότι είχε διαγνωστεί με μια «επιθετική» μορφή καρκίνου του προστάτη, η οποία είχε κάνει μετάσταση στα οστά του.

Οι γιατροί εντόπισαν μια «μικρή οζώδη μάζα» στον προστάτη του Μπάιντεν και άλλα καρκινικά κύτταρα κατά τη διάρκεια μιας εξέτασης — μια διάγνωση Σταδίου 4 που, όπως φαίνεται, είχε περάσει απαρατήρητη από την ιατρική του ομάδα στον Λευκό Οίκο.

Η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής, ελεγχόμενη από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, διερευνά το αν η ψυχική του κατάσταση και η χρήση αυτόγραφου μηχανισμού (autopen) αποκρύφτηκαν σκόπιμα από άτομα του στενού του κύκλου.

Από τότε που αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ο Μπάιντεν κρατά χαμηλό προφίλ, εμφανιζόμενος κυρίως για ιατρικές ενημερώσεις και περιορισμένες δημόσιες παρουσίες.

