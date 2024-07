Τζο Μπάιντεν: Η πρώτη αντίδραση της συζύγου του, Τζιλ μετά την παραίτησή του

Αποσύρθηκε σήμερα (21.07.2024) από την προεδρική κούρσα ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, ο οποίος από την πρώτη στιγμή έχει την στήριξη της συζύγου του, Τζιλ Μπάιντεν.

Το μεσημέρι της Κυριακής (ώρα ΗΠΑ), ο Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι παραιτείται από την υποψηφιότητά του στην κούρσα για την προεδρία. Η σύζυγός του Τζιλ, Μπάιντεν, κοινοποίησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο X (πρώην Twitter) την ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου και έδειξε με τον τρόπο της ότι τον υποστηρίζει.

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, έβαλε στη λεζάντα του post της δύο καρδιές χωρίς να γράψει κάτι άλλο, δείχνοντας ότι είναι στο πλευρό του συζύγου της.

Στη συνέχεια προχώρησε σε δεύτερη αναδημοσίευση, στην οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ δίνει χρίσμα στην αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις.

«Συνεργάτες μου Δημοκρατικοί, αποφάσισα να μην αποδεχτώ την υποψηφιότητα και να επικεντρώσω όλες μου τις δυνάμεις στα καθήκοντά μου ως Προέδρου για το υπόλοιπο της θητείας μου. Η πρώτη μου απόφαση ως υποψήφιος για το κόμμα το 2020 ήταν να επιλέξω την Kamala Harris ως Αντιπρόεδρό μου. Και ήταν η καλύτερη απόφαση που έχω πάρει.

Σήμερα θέλω να προσφέρω την πλήρη υποστήριξή μου και την υποστήριξή μου ώστε η Kamala να είναι η υποψήφια του κόμματός μας φέτος. Δημοκρατικοί — ήρθε η ώρα να ενωθούμε και να νικήσουμε τον Τραμπ. Ας το κάνουμε», έγραψε ο Μπίντεν στην δημοσίευσή του.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV