«Θαυμάσια» χαρακτήρισε την συνομιλία του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Αμερικανό ομόλογό του Τζο Μπάιντεν. Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας τον ευχαρίστησε για τη στήριξη που παρέχουν οι ΗΠΑ στο Κίεβο, στον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας.

«Συζητήσαμε τα επόμενα βήματα της Ουκρανίας στην πορεία μας για τη νίκη επί του επιτιθέμενου και ότι είναι σημαντικό να λογοδοτήσει η Ρωσία για εγκλήματα πολέμου» ανέφερε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μια ανάρτησή του, στα αγγλικά σχετικά με τον Τζο Μπάιντεν, στο Twitter.

Had a great conversation with @POTUS. Thanked for the unwavering U.S. support for Ukrainian people – security and financial. We discussed Ukraine’s further steps on our path to the victory over the aggressor and importance of holding Russia accountable for war crimes. pic.twitter.com/4edng8vkvn