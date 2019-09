«Δεν πρόκειται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Ένωση μια καθυστέρηση του Brexit«, δήλωσε κατηγορηματικά ο Μπόρις Τζόνσον σε δηλώσεις του έξω από την πρωθυπουργική οικία, στο νούμερο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ.

«Δεν θέλω εκλογές, δεν θέλετε εκλογές» ήταν άλλο ένα μήνυμα που έστειλε ο Τζόνσον, απευθυνόμενος προφανώς και στους «αντάρτες» βουλευτές των Συντηρητικών, που αντιτίθενται σε ένα Brexit χωρίς συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στους ίδιους άλλωστε πήγαινε και η αποστροφή της ομιλίας του ότι οι διαπραγματεύσεις με την Ένωση πηγαίνουν καλά, γι αυτό και δεν πρέπει να την πριονίσουν, υπερψηφίζοντας την πρόταση των Εργατικών και του Τζέρεμι Κόρμπιν, που επιδιώκουν να εμποδίσουν με κάθε τρόπο το Brexit χωρίς συμφωνία. Προσπάθεια που ο Τζόνσον χαρακτήρισε ούτως ή άλλως «ανούσια».

«Ένα πράγμα που μας κρατά πίσω στις συζητήσεις στις Βρυξέλλες είναι η πιθανότητα οι βουλευτές να ψηφίσουν άλλη μια ανούσια καθυστέρηση στηρίζοντας τον ηγέτη των Εργατικών. Ελπίζω αυτό να μη συμβεί, αλλά αν το κάνουν θα «κόψουν τα πόδια» της Βρετανίας. Θέλω να δείξω τους φίλους μας στις Βρυξέλλες ότι είμαστε ενωμένοι επί του στόχου μας», τόνισε ο Τζόνσον.

«Το Brexit θα γίνει στις 31 Οκτωβρίου, χωρίς εάν ή αλλά», ήταν το μήνυμα που επανέλαβε αρκετές φορές.

Δείτε το διάγγελμα του Μπόρις Τζόνσον, αμέσως μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού του συμβουλίου:

