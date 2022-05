Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον είπε σήμερα στην Ουκρανία πως πιστεύει ότι θα νικήσει τη Ρωσία και θα εκθέσει το “τεράστιο λάθος” της εισβολής του Κρεμλίνου ενώ επικαλέστηκε τον πρωθυπουργό της Βρετανίας σε περίοδο πολέμου Ουίνστον Τσόρτσιλ για να υπογραμμίσει την υποστήριξή του στο Κίεβο.

Ο Τζόνσον, ο πρώτος δυτικός ηγέτης που απευθύνθηκε στο κοινοβούλιο της Ουκρανίας αφότου ξεκίνησε η εισβολή της Ρωσίας στις 24 Φεβρουαρίου, χαιρέτισε τη γενναιότητα της χώρας που έκανε να τιναχθεί στον αέρα “ο μύθος του ανίκητου του (Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ) Πούτιν”.

“Έχω ένα μήνυμα για εσάς σήμερα: η Ουκρανία θα νικήσει, η Ουκρανία θα είναι ελεύθερη“, είπε ο Τζόνσον στους βουλευτές μέσω βιντεοσύνδεσης, αφού σηκώθηκε για την ανάκρουση του ουκρανικού εθνικού ύμνου, και έπειτα από μια παρουσίασή του από τον πρόεδρο του κοινοβουλίου.

“Αυτή είναι η καλύτερη ώρα της Ουκρανίας, που θα θυμούνται και θα διηγούνται οι επόμενες γενιές”, είπε, απηχώντας τα λόγια του Τσόρτσιλ το 1940 όταν η Βρετανία κινδύνευε να δεχθεί εισβολή και να ηττηθεί από τη ναζιστική Γερμανία.

This is Ukraine’s finest hour, an epic chapter in your national story.



Your children and grandchildren will say that Ukrainians taught the world that the brute force of an aggressor counts for nothing against the moral force of a people determined to be free. pic.twitter.com/kx0IzM5dRS — Boris Johnson (@BorisJohnson) May 3, 2022

Ο Τζόνσον είναι ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές των προσπαθειών της Ουκρανίας να αντισταθεί σε αυτό που ο Πούτιν αποκαλεί “ειδική επιχείρηση” για τον αφοπλισμό της μικρότερης γειτονικής χώρας και την προστασία της από τους φασίστες. Η Ουκρανία και η Δύση θεωρούν πως αυτό ήταν ένα ψευδές πρόσχημα για έναν απρόκλητο επιθετικό πόλεμο από τη Ρωσία.

Ο Τζόνσον ανακοίνωσε επιπρόσθετη στρατιωτική βοήθεια 300 εκατομμυρίων στερλινών (περίπου 355 εκατ. ευρώ) στην Ουκρανία, περιλαμβανομένου ηλεκτρονικού πολεμικού εξοπλισμού και ενός συστήματος ραντάρ για τον εντοπισμό πυροβολαρχιών.

“Η υποτιθέμενη ακαταμάχητη δύναμη της πολεμικής μηχανής του Πούτιν έσπασε μπροστά στο αμετακίνητο αντικείμενο του ουκρανικού πατριωτισμού και της αγάπης για τη χώρα”, είπε.

“Θα συνεχίσουμε να εφοδιάζουμε την Ουκρανία, μαζί με τους άλλους σας φίλους, με όπλα, χρηματοδότηση και ανθρωπιστική βοήθεια, μέχρι να επιτύχουμε τον μακροπρόθεσμο στόχο μας, που πρέπει να είναι να οχυρώσουμε την Ουκρανία έτσι ώστε κανείς να μην τολμήσει ποτέ να σας επιτεθεί ξανά“.

🇬🇧 Boris Johnson:



With a quote about the fact that sanctions were not introduced in time, he said: “We collectively failed” (“We all screwed up.)



And announced the provision of new weapons and protective equipment for 3 billion pounds. Including anti-artillery. pic.twitter.com/GR2n97PDhM — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) May 3, 2022

Όμως η χρονική στιγμή της απεύθυνσης προς το κοινοβούλιο, ένα μήνα αφού ο Τζόνσον συνάντησε τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο, επικρίθηκε από κάποιους Βρετανούς αντιπολιτευόμενους πολιτικούς που είπαν πως ήταν ένας τρόπος να αυξήσει τα ποσοστά του ενόψει τοπικών εκλογών που θα διεξαχθούν την Πέμπτη.

Εκπρόσωπος του Τζόνσον αρνήθηκε πως ήταν ένα προεκλογικό τέχνασμα ή ένας τρόπος να στραφεί αλλού η προσοχή από τα σκάνδαλα για τις συγκεντρώσεις στην Ντάουνινγκ Στριτ κατά τη διάρκεια ενός αυστηρού λοκντάουν λόγω της COVID-19, λέγοντας πως ο πρωθυπουργός ήταν αποφασισμένος να δείξει την υποστήριξή του για την Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι, που ήταν παρών στο ουκρανικό Κοινοβούλιο για πρώτη φορά αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος, απέτισε φόρο τιμής στην υποστήριξη της Βρετανίας αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος πριν από δέκα εβδομάδες.

Boris Johnson spoke in the Verkhovna Rada via video conference. Volodymyr Zelenskyy attended the parliament in person. pic.twitter.com/2PVOkMo5dY — NEXTA (@nexta_tv) May 3, 2022

“Αυτή την περίοδο, η Ουκρανία και η Βρετανία έχουν γίνει από εταίροι φίλοι και αδελφοί, και εκείνος που είπε ψέματα ότι ήταν φίλος και αδελφός έγινε από γείτονας που ήταν κατοχική δύναμη και τρομοκράτης”, είπε, αναφερόμενος στη Ρωσία.

“Είναι λυπηρό αυτό; Ναι. Είναι τρομακτικό; Όχι, δεν είναι τρομακτικό, όταν δίπλα σας, έχετε έναν φίλο όπως η Βρετανία και έναν ηγέτη όπως ο Μπόρις Τζόνσον”.

"This is Ukraine’s finest hour, that will be remembered and recounted for generations to come."



Boris Johnson has addressed the Ukrainian parliament today hailing their courage and patriotism in defence against Russia, and pledged a new package of support totalling £300 million. pic.twitter.com/MgJkIGKJqP — Channel 4 News (@Channel4News) May 3, 2022

Πηγή: Reuters / ΑΠΕ-ΜΠΕ