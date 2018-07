Τζορτζ Κλούνεϊ: Η στιγμή του τρομακτικού τροχαίου – video

Οι κάμερες κατέγραψαν τη συγκλονιστική στιγμή που ο Τζορτζ Κλούνεϊ έπεσε με τη μηχανή του σε αυτοκίνητο που σταμάτησε στο αντίθετο ρεύμα. Ο διάσημος ηθοποιός εκτοξεύτηκε από τη μηχανή, χτύπησε στο παρμπρίζ και προσγειώθηκε άτσαλα στην άσφαλτο.

Μετά τη σύγκρουση με αυτοκίνητο στο Costa Corallina, στην Puntaldia, το πρωί της Τρίτης ο ηθοποιός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο John Paul II.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ, σύμφωνα με το La Nuova, είναι σοκαρισμένος από το τροχαίο.

#BREAKING: First pictures from #GeorgeClooney's accident in #Sardinia this morning (Giovanna Sanna). Clooney has been taken to Saint John Paul II Hospital and the injuries are not expected to be serious. pic.twitter.com/gScPrJ6Ix2

— Jon Haworth (@JonHaworth_) July 10, 2018