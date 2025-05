Τζόρτζ Κλούνεϊ: Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα μέχρι να συμβεί

Ο διάσημος πρωταγωνιστής του Χόλιγουντ, Τζορτζ Κλούνεϊ, εδώ και χρόνια φροντίζει να υπενθυμίζει σε κάθε ευκαιρία, ότι είναι υποστηρικτής της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα και το έκανε για ακόμα μια φορά…

«Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε μέχρι να συμβεί» είπε ο Τζορτζ Κλούνεϊ για τα Γλυπτά του Παρθενώνα, αναφερόμενος στον ίδιο και στην σύζυγό του και δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Αμάλ Κλούνεϊ, παρά το γεγονός ότι ο βρετανικός νόμος απαγορεύει την απομάκρυνση των γλυπτών από το Βρετανικό Μουσείο, όπου φιλοξενούνται από τις αρχές του 19ου αιώνα.

Εν μέσω συνομιλιών μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και του προέδρου του Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ Όσμπορν, σχετικά με το μέλλον των μαρμάρων ηλικίας 2.500 ετών, ο ηθοποιός δήλωσε με σιγουριά ότι θα επιστρέψουν στην Ελλάδα.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Τα Νέα», την οποία επικαλείται η Daily Mail, ο Κλούνεϊ φέρεται να είπε: «Θα επιστρέψουν. Το ξέρω ότι θα γυρίσουν».

Και πρόσθεσε: «Η σύζυγός μου και εγώ έχουμε εργαστεί για να επιστρέψουν τα Μάρμαρα του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε μέχρι να συμβεί. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό».

George Clooney says he will ‘keep pushing’ to return Elgin Marbles to Greece

