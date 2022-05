Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους καταδίκασε στη διάρκεια ομιλίας του την “βάναυση” και “αδικαιολόγητη” εισβολή στο Ιράκ εννοώντας την εισβολή στην Ουκρανία και διορθώνοντας στη συνέχεια το λάθος του.

Ο Μπους μιλούσε χθες, Τετάρτη 18/05/2022, σε μια εκδήλωση στο Ντάλας και στη διάρκεια της ομιλίας του επέκρινε το πολιτικό σύστημα της Ρωσίας.

“Το αποτέλεσμα είναι να μην υπάρχουν θεσμικά αντίβαρα στη Ρωσία και η απόφαση ενός άνδρα να ξεκινάει μια απολύτως αδικαιολόγητη και βάναυση εισβολή στο Ιράκ”, είπε ο Μπους, αλλά στη συνέχεια το διόρθωσε κουνώντας το κεφάλι του και λέγοντας: “Εννοώ στην Ουκρανία”.

Former President George W. Bush: “The decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean of Ukraine.” pic.twitter.com/UMwNMwMnmX