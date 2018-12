Τζορτζ Μπους: Τελευταίο αντίο στον πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ

Τους επικήδειους θα εκφωνήσουν ο γιος του και πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους, ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, Μπράιαν Μαλρόνι, ο πρώην γερουσιαστής Αλαν Σίμπσον και ο βιογράφος του αποθανόντος και ιστορικός Τζον Μίτσαμ. Η σορός του μετά την τελετή θα μεταφερθεί από την βάση Αντριους στην γενέτειρά του το Τέξας για την ταφή. 3.000 καλεσμένοι βρίσκονται ήδη στον Καθεδρικό Ναό.

Σήμερα έχει κηρυχθεί ημέρα εθνικού πένθους στις ΗΠΑ. Ο Τζορτζ Μπους πέθανε το περασμένο Σάββατο σε ηλικία 94 ετών. Όπως μεταδίδει το CNN, όταν πριν από αρκετά χρόνια είχε ενημερωθεί ότι η κηδεία του θα γίνει δημοσία δαπάνη, είχε αναρωτηθεί: «Πιστεύετε ότι θα έρθει κόσμος στην κηδεία μου;» Η απάντηση ήρθε και νωρίτερα όταν από τα ξημερώματα χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί έξω από το Καπιτώλιο όπου η σορός του είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα.

The lines outside the Capitol are unbelievable right now. It’s about 36° and folks are waiting 3 1/2 hours to honor President George H. W. Bush as he lies in state. pic.twitter.com/ARPDem10V7

— Tom Roussey (@tomrousseyABC7) December 5, 2018