Τζόρτζιο Αρμάνι: Άνοιξε η διαθήκη του ιταλού δημιουργού – Ο σύντροφός του κληρονομεί κεντρικό ρόλο στην αυτοκρατορία

Η διαδοχή του Ιταλού δημιουργού χαράζει μια νέα ισορροπία ανάμεσα στον σύντροφό του Λέο Ντελ’ Όρκο, τους οικογενειακούς κληρονόμους και το ίδρυμά του, ανοίγοντας τον δρόμο για πιθανή είσοδο της LVMH
Ο Τζόρτζιο Αρμάνι
Ο Τζόρτζιο Αρμάνι / Φωτογραφία αρχείου / REUTERS / Remo Casilli

Η διαθήκη του Τζόρτζιο Αρμάνι άνοιξε επισήμως στο Μιλάνο, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για το μέλλον μιας από τις πιο διάσημες αυτοκρατορίες μόδας στον κόσμο. Ο Ιταλός δημιουργός, που έφυγε από τη ζωή στις 4 Σεπτεμβρίου, άφησε σημαντικό μέρος της κληρονομιάς του στον σύντροφο και στενό του συνεργάτη, Λέο Ντελ’ Όρκο, ο οποίος αποκτά το 40% των δικαιωμάτων ψήφου στον οίκο Armani.

Τα δύο ανίψια του Τζόρτζιο Αρμάνι, η Σιλβάνα και ο Αντρέα, θα ελέγχουν από κοινού το 30% των μετοχών, ενώ το υπόλοιπο ένα τρίτο θα διοικείται από το Ίδρυμα Αρμάνι, που είχε δημιουργήσει ο ίδιος ο σχεδιαστής για να διασφαλίσει τη συνέχεια του έργου του, σύμφωνα με τη διαθήκη που άνοιξε στο Μιλάνο.

Εμβληματικά ακίνητα

Η αδελφή του σχεδιαστή, Ροζάνα, και τα δύο παιδιά της κληρονομούν τις εταιρείες ακινήτων του εκλιπόντος, στις οποίες περιλαμβάνονται πολυτελή διαμερίσματα και παλάτια στο Μιλάνο, βίλες στο Σεν Τροπέ και στο ιταλικό νησί Παντελερία.

Ο Λέο Ντελ’ Όρκο αποκτά την επικαρπία των ακινήτων, ανάμεσά τους και το διάσημο παλάτσο του Μιλάνου όπου ζούσε ο Αρμάνι.

Προς άνοιγμα σε LVMH ή άλλους κολοσσούς

Σύμφωνα με τις επιθυμίες του μόδιστρου, μέρος του κεφαλαίου του οίκου Armani θα μπορούσε να πωληθεί σε έναν από τους μεγάλους ομίλους πολυτελείας. Μέσα σε 18 μήνες από τη δημοσίευση της διαθήκης, θα πρέπει να διατεθεί το 15% σε εταιρείες όπως η LVMH, η Luxottica, η L’Oréal ή άλλη αντίστοιχου βεληνεκούς.

Τρία χρόνια αργότερα, θα μπορεί να πωληθεί επιπλέον ποσοστό από 30% έως 54,9%, ανοίγοντας τον δρόμο για πιθανή αλλαγή ιδιοκτησίας του οίκου Armani.

Ηθική παρακαταθήκη

Πέρα από τα οικονομικά στοιχεία, ο Αρμάνι τόνισε τη δική του παρακαταθήκη: ζητά ο οίκος του να διοικείται με τρόπο «ηθικό, αδιάβλητο και άμεμπτο», παραμένοντας πιστός στις αξίες της κομψότητας, της καινοτομίας, της ποιότητας και ενός σύγχρονου, ουσιαστικού στυλ.

Με αυτή τη διαθήκη, ο Τζόρτζιο Αρμάνι αφήνει πίσω του όχι μόνο μια τεράστια κληρονομιά, αλλά και έναν σαφή οδικό χάρτη για τη διατήρηση της ψυχής του οίκου που φέρει το όνομά του.

Κόσμος
