Κόσμος

Τζόρτζιο Αρμάνι: Στιγμιότυπα από την κηδεία του σε κλειστό οικογενειακό κύκλο – Συγγενείς και κοντινοί φίλοι λένε το τελευταίο «αντίο»

Το Μιλάνο θα τιμήσει τον Τζόρτζιο Αρμάνι, στις 28 Σεπτεμβρίου, με μια επίδειξη μόδας στο Palazzo Brera
Ο Τζόρτζιο Αρμάνι
Ο Τζόρτζιο Αρμάνι /AP Photo/Lewis Joly, File).

Οι κοντινοί φίλοι και συγγενείς του Τζόρτζιο Αρμάνι, όπως και το φέρετρο του, έφτασαν στην κηδεία που πραγματοποιείται στο χωριό του στο Rivalta di Gazzola, στην επαρχία της Πιατσέντσα, για να τον αποχαιρετήσουν σήμερα, Δευτέρα (8/9/2025), για τελευταία φορά.

Ο πασίγνωστος «μάγος» της μόδας, Τζόρτζιο Αρμάνι, έφυγε από την ζωή σε ηλικία 91 ετών στις 4 Σεπτεμβρίου 2025 και βύθισε σε πένθος συγγενείς, φίλους αλλά και θαυμαστές. Στην κηδεία η οποία ξεκινάει αυτή την ώρα στην εκκλησία του San Martino, έχουν αρχίσει να καταφτάνουν οι κοντινοί του άνθρωποι, ντυμένοι στα μαύρα και κάποιοι κρατώντας άσπρα λουλούδια.

Ο διάσημος σχεδιαστής θα ταφεί σε οικογενειακό τάφο, δίπλα από τους γονείς του Μαρία και Ούγκο, και τον αδελφό του, Σέρτζιο και αναμένεται να παρευρεθούν περίπου 20 καλεσμένοι.

Υπενθυμίζεται ότι το Σαββατοκύριακο, η σορός του Τζόρτζιο Αρμάνι τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στο Μιλάνο όπου χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από θέατρο της οδού Μπεργκονιόνε ώστε να αποτίνουν φόρο τιμής στον μεγάλο σχεδιαστή μόδας.

εκκλησια
Η εκκλησία του San Martino στην οποία θα γίνει η κηδεία / REUTERS/Gonzalo Fuentes
λουλουδια
Καταφτάνουν τα λουλούδια που θα τοποθετηθούν στην κηδεία / REUTERS/Gonzalo Fuentes

Η αδερφή του, Ροζάνα Αρμάνι, και ο ανιψιός του, Αντρέα Καμεράνα, είναι από τους πρώτους που έφτασαν στην κηδεία.

Ο Αντρέα Καμεράνα
Ο Αντρέα Καμεράνα, ανιψιός του Τζιόρτζιο Αρμάνι, φτάνει στην ιδιωτική κηδεία / REUTERS/Gonzalo Fuentes
Η Rosanna Armani, αδελφή του Giorgio Armani
Η Rosanna Armani, αδελφή του Giorgio Armani, φτάνει στην ιδιωτική τελετή κηδείας / REUTERS/Gonzalo Fuentes
τζορτζιο αρμάνι
REUTERS/Gonzalo Fuentes
Ο Leo Dell'Orco
Ο Leo Dell’Orco φτάνει στην ιδιωτική τελετή / REUTERS/Gonzalo Fuentes
Το φέρετρο του Ιταλού σχεδιαστή
Το φέρετρο του Ιταλού σχεδιαστή μόδας Τζιόρτζιο Αρμάνι φτάνει με νεκροφόρα στην εκκλησία του Σαν Μαρτίνο / REUTERS/Gonzalo Fuentes TPX IMAGES OF THE DAY
Η νεκροφόρα
Η νεκροφόρα / REUTERS/Gonzalo Fuentes
καλεσμένος στην κηδεία
Ένας συμμετέχων φτάνει πριν από την ιδιωτική τελετή κηδείας του Ιταλού σχεδιαστή / REUTERS/Gonzalo Fuentes
καλεσμένος στην κηδεία
Ένας συμμετέχων φτάνει πριν από την ιδιωτική τελετή κηδείας του Ιταλού σχεδιαστή / REUTERS/Gonzalo Fuentes
Άνθρωποι περπατούν δίπλα στην νεκροφόρα
Άνθρωποι περπατούν δίπλα στην νεκροφόρα/ REUTERS/Gonzalo Fuentes

Το Μιλάνο θα τιμήσει ξανά τον Τζόρτζιο Αρμάνι, στις 28 Σεπτεμβρίου, με μια επίδειξη μόδας στο Palazzo Brera που θα είναι αφιερωμένη στα 50 χρόνια του οίκου Αρμάνι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Le Monde: Ο κίνδυνος της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης απέναντι στην πολιτική κρίση στη Γαλλία
Καθώς ο Φρανσουά Μπαϊρού βυθίζεται σε πολιτικό αδιέξοδο, η Εθνική Συσπείρωση (RN) εμφανίζεται ως ο μεγάλος κερδισμένος ενός τοξικού κλίματος, παρά τις δικές του αδυναμίες, γράφει σε κύριο άρθρο της η εφημερίδα Le Monde
Οι ηγέτες του κόμματος Rassemblement National, Μαρίν Λεπέν και Τζόρνταν Μπαρντέλα
Newsit logo
Newsit logo