Τζόρτζιο Αρμάνι: Βαθιά υπόκλιση στον «αυτοκράτορα της μόδας» από χιλιάδες θαυμαστές του

Ο κόσμος της μόδας, αποχαιρετά τον «αυτοκράτορα» της μόδας, τον Τζόρτζιο Αρμάνι, που συνέδεσε το όνομά του με την ιταλική φινέντσα.

Εκατοντάδες απλοί πολίτες και εξέχουσες προσωπικότητες από τον χώρο της μόδας και της πολιτικής και πολιτειακής ζωής της Ιταλίας, υποκλίθηκαν σήμερα (06.09.2025) στον Τζόρτζιο Αρμάνι στο λαϊκό προσκύνημα στο Armani Teatro, στο Μιλάνο- η σορός του θα εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα όλο το Σαββατοκύριακο.

Ο δήμαρχος του Μιλάνου χαρακτήρισε ως «άνθρωπο εξαιρετικής κομψότητας» που άφησε ανεξίτηλο σημάδι στην πόλη και στον κόσμο της μόδας παγκοσμίως.

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι πέθανε την περασμένη Πέμπτη (04.09.2025) σε ηλικία 91 ετών στο σπίτι του στο κέντρο του Μιλάνου, περιτριγυρισμένος από τους αγαπημένους του. Ο οίκος μόδας που τόσο αγάπησε, δήλωσε ότι εργαζόταν μέχρι το τέλος.

Ένα από τα τελευταία του έργα ήταν μια επίδειξη μόδας για τα 50 χρόνια της επωνυμίας Giorgio Armani, η οποία θα κλείσει την Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου αργότερα αυτό το μήνα.

Ο κόσμος συγκεντρώθηκε στο Θέατρο Αρμάνι, όπου ο Αρμάνι παρουσίαζε τακτικά τις συλλογές του. Σειρές από κεριά σε χάρτινες σακούλες έριχναν ένα λαμπερό φως και η μουσική για πιάνο του Ιταλού συνθέτη Ludovico Einaudi έπαιζε απαλά στο παρασκήνιο.

Το κλειστό φέρετρο ήταν στολισμένο με ένα μπουκέτο από λευκά τριαντάφυλλα με μακρύ μίσχο και πλαισιωνόταν από τιμητική φρουρά καραμπινιέρων με τελετουργική στολή.

Μια φωτογραφία του σχεδιαστή να χαμογελά και να χαιρετά προβαλλόταν στον πίσω τοίχο της αίθουσας προβολής με τα αποχαιρετιστήρια λόγια: «Το σημάδι που ελπίζω να αφήσω είναι αυτό της δέσμευσης, του σεβασμού και της γνήσιας φροντίδας για τους ανθρώπους και την πραγματικότητα. Εκεί είναι που όλα πραγματικά ξεκινούν».

Μεταξύ των όσων παραβρέθηκαν στο λαϊκό προσκύνημα, ήταν και η Ντονατέλα Βερσάτσε– του γνωστού οίκου Versace-, η οποία φορούσε ένα σκούρο ταγιέρ και κρατούσε ένα μπουκέτο από λευκά λουλούδια.

Κοντά στο φέρετρο βρισκόταν ένα γλυπτό με έναν σταυρό πάνω σε ένα ακατέργαστο κομμάτι μάρμαρο, που είχε μεταφερθεί από το προσκέφαλο του κρεβατιού του Αρμάνι.

«Ένας άνθρωπος εξαιρετικής κομψότητας»

Ο Αρμάνι, που ήταν πολύ κλειστός χαρακτήρας, δεν ήταν γνωστός ως πρακτικός καθολικός, αλλά ένας ιερέας που βγήκε από το σπίτι του στο κέντρο του Μιλάνου μετά το θάνατό του είπε στους δημοσιογράφους ότι παρακολουθούσε καθημερινά τη λειτουργία.

Ο δήμαρχος του Μιλάνου, Τζουζέπε Σάλα, ήταν από τους πρώτους που έφτασαν, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στον Λέο Ντελ’Όρκο, μακροχρόνιο συνεργάτη του Αρμάνι και επικεφαλής του τμήματος ανδρικών ενδυμάτων, ο οποίος στεκόταν δίπλα στο φέρετρο.

«Ένας άνθρωπος εξαιρετικής κομψότητας», δήλωσε ο Σάλα στους δημοσιογράφους έξω από την αίθουσα. «Το Μιλάνο είναι γεμάτο σημάδια του Αρμάνι. Θα είναι αδύνατο να τον ξεχάσουμε».

Ο Sala θυμήθηκε ένα τηλεφώνημα από τον Armani στις αρχές Αυγούστου, όταν ξέσπασε το σκάνδαλο διαφθοράς στην πόλη.

«Είπε: “Καταλαβαίνω ότι είναι μια δύσκολη στιγμή. Πάντα υπάρχει κάτι θετικό στις δύσκολες στιγμές. Οι αληθινοί φίλοι αποκαλύπτονται. Εγώ είμαι αληθινός φίλος σου”. Αυτό θα το θυμάμαι πάντα», είπε ο Sala.

Δύο ώρες μετά το άνοιγμα των θυρών, η ουρά των πενθούντων εκτεινόταν σε όλο το τετράγωνο. Ο Αρμάνι θα οδηγηθεί στην τελευταία του κατοικία σε μια ιδιωτική τελετή, οι λεπτομέρειες της οποίας παραμένουν άγνωστες.

Το Μιλάνο «φορά» Αρμάνι

Το Μιλάνο φιλοξενεί πολλά αξιοθέατα του Αρμάνι, όπως το θέατρό του και το μουσείο Armani/Silos – ένας εκθεσιακός χώρος στην καρδιά της πόλης- καθώς και την κατοικία του και τα ιστορικά γραφεία του στο κέντρο της πόλης, τα καταστήματα και το ξενοδοχείο του.

Ήταν επίσης σημαντικός υποστηρικτής πολιτιστικών ιδρυμάτων, όπως το Teatro alla Scala του Μιλάνου, και ιδιοκτήτης της ομάδας μπάσκετ Olympia Milan.

Μια περίοπτη μόνιμη διαφημιστική πινακίδα της Emporio Armani καλωσορίζει τους επιβάτες που φτάνουν στο αεροδρόμιο Linate του Μιλάνου, ενώ το brand κατέχει από καιρό μια μόνιμη διαφημιστική πινακίδα στην περιοχή Brera του Μιλάνου, συμβολίζοντας την πρωτοποριακή προσέγγιση του Armani στην επικοινωνία.

Ο Armani, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα και πρόσωπα στην παγκόσμια βιομηχανία της μόδας, έχασε για πρώτη φορά την Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου τον Ιούνιο του 2025 εξαιτίας μιας άγνωστης ασθένειας που τον ταλαιπωρούσε.