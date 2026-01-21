Συμβαίνει τώρα:
Valentino: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του θρυλικού σχεδιαστή μόδας – Χιλιάδες Ιταλοί και τουρίστες τον αποχαιρετούν

Το πρωί της Παρασκευής η κηδεία στην εκκλησία «Σάντα Μαρία Ντέλι Άντζελι» στη Ρώμη
Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Valentino
Το φέρετρο με τη σορό του θρυλικού σχεδιαστή μόδας / REUTERS/Matteo Minnella

Σε λαϊκό προσκύνημα έχει τεθεί από το πρωί της Τετάρτης (21.1.26) η σορός του παγκοσμίου φήμης σχεδιαστή μόδας, Valentino Garavani, ο οποίος πέθανε τη Δευτέρα, σε ηλικία 93 ετών.

Ιταλοί, τουρίστες, μοντέλα και γνωστά ονόματα της μόδας και του χώρου του θεάματος περνούν το κατώφλι του μεγάρου της ιστορικής έδρας του οίκου, στην πλατεία Μινιανέλι της Ρώμης, για να αποτίσουν ύστατο φόρο τιμής στον μεγάλο μόδιστρο.

Το λαϊκό προσκύνημα πρόκειται να συνεχιστεί και αύριο, Πέμπτη, μέχρι τις 6 το απόγευμα. Κοντά στο φέρετρο έχουν τοποθετηθεί άσπρα τριαντάφυλλα, ενώ στην αίθουσα έχει τοποθετηθεί και μια μεγάλη φωτογραφία – πορτραίτο του σχεδιαστή μόδας.

Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Valentino
Πλήθος κόσμου και στεφάνια έξω από την ιστορική έδρα του οίκου Valentino στη Ρώμη / REUTERS/Matteo Minnella
Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Valentino
Πλήθος κόσμου αποχαιρετά τον Valentino / REUTERS/Matteo Minnella
Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Valentino
O καλλιτεχνικός διευθυντής Alessandro Michele του οίκου Valentino / REUTERS/Matteo Minnella
Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Valentino
REUTERS/Matteo Minnella

Την Παρασκευή, η κηδεία του Valentino Garavani θα πραγματοποιηθεί, όπως τελικώς αποφασίσθηκε, σε έναν από τους μεγαλύτερους ναούς της ιταλικής πρωτεύουσας.

Πρόκειται για την εκκλησία «Σάντα Μαρία Ντέλι Αντζελι», η οποία βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό «Τέρμινι».

Στην λιτή τελετή της κηδείας, η οποία θα αρχίσει στις 11:00 ώρα Ιταλίας (12:00 ώρα Ελλάδας), θα είναι παρών και ο Ιταλός πρόεδρος, Σέρτζιο Ματαρέλα.

