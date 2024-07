«Βάλτε όρια στον τουρισμό»: Εξαγριωμένοι πολίτες έδιωχναν με νεροπίστολα τους τουρίστες στη Βαρκελώνη

Οι εικόνες κάνουν από χθες το γύρο του κόσμου και έχουν προκαλέσει αίσθηση, καθώς ακόμα και με… νεροπίστολα διώχνουν οι ντόπιοι τους τουρίστες στη Βαρκελώνη, ζητώντας να μπει ένα όριο στον τουρισμό.

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες, Σάββατο (6/7/24) στην Βαρκελώνη κατά του υπερτουρισμού στην πρωτεύουσα της Καταλωνίας, καθώς η οργή αυξάνεται στην Ισπανία που αποτελεί τον δεύτερο τουριστικό προορισμό παγκοσμίως.

Με το σύνθημα «Φτάνει! Ας βάλουμε όρια στον τουρισμό», οι διαδηλωτές ζήτησαν αλλαγή του οικονομικού μοντέλου για την πόλη, πρώτο τουριστικό προορισμό της Ισπανίας. Μάλιστα κάποιοι επιστράτευσαν ακόμη και… νεροπίστολα.





Angry mob of ‘anti-tourism’ protesters use water pistols to drench foreign visitors at restaurants in Barcelona – as thousands march on Catalan capital and call for tourists to ‘go home’ pic.twitter.com/OET7kviseE