Κόσμος

Βαλτική: Τρεις ναυτικοί του τάνκερ «Eagle S» κατηγορούνται για σαμποτάζ υποθαλάσσιων καλωδίων

Κατηγορούμενοι είναι τρία μέλη του πληρώματος, ανάμεσά τους και ο πλοίαρχος του «Eagle S»
Φωτογραφία αρχείου
Φωτογραφία αρχείου / REUTERS

Η εισαγγελία της Φινλανδίας ανακοίνωσε τη Δευτέρα (11.08.2025) την άσκηση δίωξης κατά του πλοιάρχου και δύο αξιωματικών του τάνκερ «Eagle S», νηολογημένου στις Νήσους Κουκ, που φέρεται να ανήκει στον «στόλο φάντασμα» της Ρωσίας. Οι τρεις ναυτικοί κατηγορούνται για σαμποτάζ και σοβαρή παρεμπόδιση επικοινωνιών, καθώς φέρονται να προκάλεσαν εσκεμμένα ζημιές σε υποθαλάσσια καλώδια στη Βαλτική Θάλασσα το 2024.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το τάνκερ, ο οποίο υποψιάζεται ότι ανήκει στον στόλο φάντασμα της Ρωσίας, φέρεται να έσυρε σκόπιμα την άγκυρά του σε απόσταση περίπου 90 χιλιομέτρων στον Κόλπο της Φινλανδίας, προκαλώντας ζημιά στο ηλεκτρικό καλώδιο EstLink 2 και σε τέσσερα καλώδια τηλεπικοινωνιών που συνδέουν τη Φινλανδία με την Εσθονία.

Τα γεγονότα σημειώθηκαν στα τέλη του 2024, περίοδο κατά την οποία αρκετά παρόμοια περιστατικά είχαν ήδη εγείρει ανησυχίες για την ασφάλεια κρίσιμων υποδομών στη Βαλτική Θάλασσα.

Κόσμος
