Βανουάτου: Σεισμός 6,1 Ρίχτερ λίγα 24ωρα μετά τα 7,3 που ισοπέδωσαν κτίρια στα νησιά του νότιου Ειρηνικού

Ισχυρός σεισμός 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ «χτύπησε» το απόγευμα του Σαββάτου (21.12.2024) ώρα Ελλάδας τα νησιά Βανουάτου.

Σύμφωνα με το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), ο σεισμός ήταν 6,1 Ρίχτερ και το επίκεντρο βρίσκεται 30 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας των νησιών Βανουάτου, Πορτ Βίλα.

Δεν υπήρξε προειδοποίηση για τσουνάμι, από τον σεισμό, ο οποίος σημειώθηκε στις 2.30 τα ξημερώματα της Κυριακής (22.12.2024) τοπική ώρα.

Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 39,9 χιλιόμετρα.

Τα 6,1 Ρίχτερ λίγα 24ωρα μετά τον φονικό σεισμό της 17ης Δεκεμβρίου που έπληξε το νησί.

