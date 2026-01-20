Βαρκελώνη: Νεκρός μηχανοδηγός και 20 τραυματίες σε εκτροχιασμό τρένου – Και άλλο συμβάν στη Χιρόνα χωρίς τραυματισμούς

Ένας νεκρός και 20 τραυματίες όταν επιβατική αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε κοντά στη Βαρκελώνη αργά το βράδυ της Τρίτης (20.01.2026) ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τις ισπανικές αρχές. Είναι το δεύτερο περιστατικό με τρένα της χώρας, μετά από το σιδηροδρομικό δυστύχημα της 18ης Ιανουαρίου στην Κόρδοβα, στον νότο, με 42 νεκρούς και 150 τραυματίες.

Όπως μεταδίδει το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων (EFE) επικαλούμενο πηγές του στην αστυνομία της Καταλονίας, από τον εκτροχιασμό της επιβατικής αμαξοστοιχίας κοντά στη Βαρκελώνη, έχασε τη ζωή του ο μηχανοδηγός, σε αυτό το νέο περιστατικό με τρένα στην Ισπανία.

Από τους 20 τραυματίες, στην πλειοψηφία τους επιβάτες, οι τέσσερις είναι σοβαρά.

Το δυστύχημα αποδίδεται σε κατάρρευση τοιχίου στη σιδηροδρομική γραμμή στον δήμο Τζελίδα.

Η πρώτη ειδοποίηση για τον εκτροχιασμό έγινε στο 112 στις 21:02 (22:02 στην Ελλάδα), αναφέρει η ισπανική «el Pais».

Όπως φαίνεται, το τρένο της γραμμής R4 που κινούταν μεταξύ Manresa και Sant Vicenç de Calders συγκρούστηκε μετωπικά με ένα τοίχο αντιστήριξης που, όπως φαίνεται, είχε καταρρεύσει πάνω στις ράγες. Η λειτουργία της γραμμής R4 έχει διακοπεί.

– BREAKING: Another serious train accident in Spain — just 48 hours after the tragic Córdoba crash



A Rodalies commuter train on the R4 line derailed this evening near Gelida (Barcelona) after colliding with a collapsed retaining wall on the tracks.



At least 15 people… pic.twitter.com/zyWFGSRpIq — The Informant (@theinformant_x) January 20, 2026

Όλες οι πρώτες ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι οι ισχυρές βροχές που έπληξαν την Καταλονία τις τελευταίες ημέρες συνέβαλαν στην πρόκληση ζημιών στο σιδηροδρομικό δίκτυο, ακόμη και στην πτώση φερτών υλικών στις ράγες.

BREAKING: Local media in Spain is reporting one person has been killed and 15 injured after a train derailed near Barcelona.https://t.co/7ajYrwpEZa



Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/VKjadMbkz0 — Sky News (@SkyNews) January 20, 2026

Να σημειωθεί, στο μεταξύ, ότι ένα άλλο ατύχημα σημειώθηκε σε τρένο που εκτελούσε δρομολόγια πάλι στη γραμμή R1, στο τμήμα μεταξύ των σταθμών Blanes και Maçanet.

Αυτή η αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί.

Το συμβάν της Βαρκελώνης σημειώθηκε σε μία περίοδο που η Ισπανία έχει βυθιστεί στο πένθος μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Κόρδοβα.

Άλλον έναν νεκρό εντόπισαν το απόγευμα της Τρίτης τα σωστικά συνεργεία στα συντρίμμια των συρμών που συγκρούστηκαν το βράδυ της 18ης Ιανουαρίου στο Αδαμούθ της Κόρδοβα, ανεβάζοντας σε 42 τον αριθμό των θυμάτων, ενώ παραμένουν αναπάντητα ακόμη πολλά ερωτήματα για τα αίτια του δυστυχήματος.