To κέντρο της Βαρκελώνης γέμισε από κόσμο σήμερα (17.08.2022), στις εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο από τις δύο τρομοκρατικές επιθέσεις που εξαπέλυσαν τσιχαντιστές, όπου 16 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους.

Το πλήθος τήρησε ενός λεπτού σιγή στη Ράμπλας, την κεντρική αρτηρία της Βαρκελώνης, όπου σημειώθηκε η πρώτη, μεγαλύτερη επίθεση των τσιχαντιστών. Υπό τους ήχους παραδοσιακής καταλανικής μουσικής, οι συγγενείς πολλών θυμάτων και τοπικοί αξιωματούχοι κατέθεσαν στεφάνια με άσπρα λουλούδια στην αναμνηστική πλάκα που έχει τοποθετηθεί στον πεζόδρομο.

Η κυβέρνηση εκπροσωπήθηκε από δύο υπουργούς, τη Ράκελ Σάντσεθ και τον Μικέλ Ιθέτα. Παρόντες ήταν επίσης ο πρόεδρος της τοπικής καταλανικής κυβέρνησης Περ Αραγκονές και η δήμαρχος της Βαρκελώνης Άντα Κολάου.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, που βρίσκεται σε διακοπές, με ένα μήνυμα που ανάρτησε στο Twitter κάλεσε τους Ισπανούς «να παραμείνουν ενωμένοι για την ελευθερία και την κοινή ζωή μας».

