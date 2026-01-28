Συμβαίνει τώρα:
Βαρύ πρόστιμο στην πολιτικό από την Ελβετία που χρησιμοποίησε εικόνα της Παναγίας ως στόχο σκοποβολής

Τον Σεπτέμβριο του 2024 πυροδότησε θύελλα αντιδράσεων όταν ανέβασε στον λογαριασμό της στο Instagram εικόνες από την εξάσκησή της στην σκοποβολή με αεροβόλο πιστόλι
Sanija Ameti
Η Sanija Ameti / Christian Beutler/Keystone via AP

Υψηλό χρηματικό πρόστιμο επιβλήθηκε σε 33χρονη πολιτικό από την Ελβετία, η οποία είχε προκαλέσει σάλο τo 2024 όταν χρησιμοποίησε μια εικόνα της Παναγίας της Βρεφοκρατούσας ως στόχο για να εξασκηθεί στην σκοποβολή.

Η Σάνια Αμέτι καταδικάστηκε σε πρόστιμο 500 ελβετικών φράγκων – 544 ευρώ, αφού πυροβολούσε με αεροβόλο πιστόλι μια εικόνα της Παναγίας και  ανέβαζε σχετικές φωτογραφίες στον λογαριασμό της στο Instagram. Της επιβλήθηκε επίσης χρηματική ποινή ύψους 3.000 ελβετικών φράγκων – ποσό καταβλητέο σε 60 ημερήσιες δόσεις – με διετή αναστολή.

Η Αμέτι προέρχεται από βοσνιακή οικογένεια, η οποία εγκατέλειψε την πρώην Γιουγκοσλαβία και εγκαταστάθηκε στην Ελβετία. Το 2020 εντάχθηκε στο κόμμα Οικολόγων Φιλελευθέρων (GLP), ενώ έχει διατελέσει επίσης μέλος του δημοτικού συμβουλίου της Ζυρίχης.

Τον Σεπτέμβριο του 2024 πυροδότησε θύελλα αντιδράσεων όταν ανέβασε στον λογαριασμό της στο Instagram εικόνες από την εξάσκησή της στην σκοποβολή με αεροβόλο πιστόλι, χρησιμοποιώντας αντί στόχου μια εικόνα της Παναγίας της Βρεφοκρατούσας.

Αφαίρεσε την ανάρτησή της ύστερα από μερικές ώρες και ζήτησε «συγγνώμη» από την Εκκλησία, ενώ παραιτήθηκε από το κόμμα GLP προτού τη διαγράψουν.

Ο συνήγορος υπεράσπισης ζήτησε την αθώωσή της, υπογραμμίζοντας ότι υπέστη σε παιδική ηλικία ψυχικό τραύμα που της έχει αφήσει ανεξίτηλα σημάδια, αναφερόμενος στον αδελφό που έχασε η Σάνια Αμέτι στον πόλεμο της Βοσνίας (1992-1995).

Η Αμέτι παρέμεινε σιωπηλή στο δικαστήριο. Πριν από τη δίκη, είχε δηλώσει πως είχε σκίσει μια σελίδα από έντυπο και τη χρησιμοποίησε ως στόχο για να εξασκηθεί στη σκοποβολή.

