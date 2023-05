«It’s going to rain cats and dogs» ή αλλιώς θα βρέχει «καρέκλες» στη Βρετανία αύριο Σάββατο (6.5.2023) σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (Met Office) της χώρας, 24 ώρες πριν τη στέψη του βασιλιά Καρόλου και της βασιλικής συζύγου Καμίλα στο Αββαείο του Γουέστμινστερ.

Φαίνεται ότι όλα θα είναι… βρετανικά κατά τη διάρκεια των εορτασμών για τη στέψη του βασιλιά Καρόλου στο Λονδίνο αύριο Σάββατο, ακόμα και ο καιρός. Σύμφωνα με την πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Βρετανίας, αναμένονται ασθενές βροχές μέχρι το μεσημέρι, οι οποίες ενδέχεται να δυναμώσουν την ώρα της τελετής.

Ειδικότερα, υπάρχει 60% πιθανότητα ασθενούς βροχής από τις 09:00 το πρωί του Σαββάτου στο Λονδίνο μέχρι το μεσημέρι ενώ μετά υπάρχει 80-90% πιθανότητα ισχυρότερης βροχής από τις 14:00 και μετά. Η τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου θα ξεκινήσει από τις 10:20 (ώρα Αγγλίας, 12:20 ώρα Ελλάδας) από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Η επίσημη τελετή στέψης θα ξεκινήσει στις 11:00 στο Αββαείο του Γουέστμινστερ (13:00 ώρα Ελλάδας), όπου σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού, θα ψιχαλίζει στο Λονδίνο.

Αν και ο βασιλιάς Κάρολος, η βασιλική σύζυγος Καμίλα και οι επίσημοι προσκεκλημένοι θα είναι καλυμμένοι στον εσωτερικό χώρο του Αββαείου, όλοι όσοι έχουν στήσει σκηνές απ’ έξω αναμένεται να βραχούν πολύ. Η βροχή αναμένεται να σταματήσει γύρω στις 15:00.

Λόγω της βροχής, αναμένεται και αυξημένη υγρασία το μεσημέρι και τις πρώτες απογευματινές ώρες στο Λονδίνο, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Το ζήτημα, όμως, είναι αν ο καιρός θα επηρεάσει τους εορτασμούς και τις διαδικασίες του πρωτοκόλλου που θα χρειαστεί να ακολουθήσουν οι Βρετανοί για την τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου.

Σύμφωνα με τη DailyMail, είναι πολύ πιθανό να μην γίνει το πέρασμα των αεροσκαφών της βασιλικής πολεμικής αεροπορίας της Βρετανίας προς τιμήν του βασιλιά Καρόλου. Η απόφαση αν θα πετάξουν ή όχι θα ληφθεί τελευταία στιγμή, κατά πάσα πιθανότητα.