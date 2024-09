Βασιλιάς Κάρολος: «Ο καρκίνος είναι ένας μπάσταρδος» είπε ο γιος της βασίλισσας Καμίλα

Για τη μάχη του βασιλιά Καρόλου με τον καρκίνο μίλησε ο 49χρονος Tom Parker Bowles (Τομ Πάρκερ-Μπόουλς), γιος της βασίλισσας Καμίλα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην βρετανική Vogue.

Ο γιος της βασίλισσας Καμίλα έδωσε ένα update για την υγεία του βασιλιά Καρόλου που «έχει την καλύτερη θεραπεία» ενώ χαρακτήρισε «μπάσταρδο» τον καρκίνο.

«Ο καρκίνος είναι πράγματι ένας μπάσταρδος. Ο βασιλιάς έχει την καλύτερη θεραπεία. Είναι ένας σπουδαίος και σκληρός άντρας και πρέπει να συνεχίσεις να πηγαίνεις μπροστά με αυτό (τον καρκίνο). Φυσικά, όποιος έχει κάποιον που αγαπά με καρκίνο ανησυχεί», δήλωσε ο γιος της Καμίλα, που έχασε το 2021 την 42χρονη σύντροφό του, δημοσιογράφο Alice Procope (Άλις Πρόκοπ) από καρκίνο.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στη μητέρα του λέγοντας ότι «είναι σκληρή».

Ο γιος της βασίλισσας είναι συγγραφέας βιβλίων μαγειρικής και κριτικός γεύσης ενώ το τελευταίο του συγγραφικό εγχείρημα «Cooking and the Crown: Royal recipes from Queen Victoria to King Charles III» αφορά βασιλικές συνταγές από την εποχή της βασίλισσας Βικτώριας μέχρι και την σημερινή εποχή του Καρόλου ενώ περιλαμβάνει και τις γαστρονομικές προτιμήσεις των γαλαζοαίματων για το πρωινό, το μεσημεριανό, το τσάι και το βραδινό τους.

Ο γιος της Καμίλα είπε στην ίδια συνέντευξη πως συχνά επικοινωνεί με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον για να μαθαίνει τα νέα για την υγεία της πριγκίπισσας της Ουαλίας από την ημέρα που εκείνη ανακοίνωσε – τον περασμένο Μάρτιο – πως διαγνώστηκε με καρκίνο. «Τους λατρεύω και τους δύο», δήλωσε ο Τομ Πάρκερ-Μπόουλς.

Όσο για την διαμάχη μεταξύ των δύο γιων του Βρετανού μονάρχη, Γουίλιαμ και Χάρι, ο γιος της βασίλισσας Καμίλα απάντησε: «Κρατάω απόσταση από αυτό. Το μόνο που θέλει κανείς είναι να είναι όλοι ευτυχισμένοι».

Πληροφορίες από Mirror