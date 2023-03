Το φως της δημοσιότητας βλέπει το πρώτο επίσημο πορτρέτο του βασιλιά Καρόλου Γ’ της Βρετανίας, το οποίο δημιούργησε ο καλλιτέχνης Άλιστερ Μπάρφορντ (Alastair Barford) μέσα σε μόλις 2 εβδομάδες και θα δημοσιευθεί σε περιοδικό λίγο πριν την τελετή στέψης στις 6 Μαΐου.

Στο πρώτο αυτό επίσημο πορτρέτο, ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ φοράει μπλε κοστούμι, λευκό πουκάμισο, ροζ γραβάτα και στο χέρι του βρίσκεται ένα βραχιόλι από τον αρχηγό των ιθαγενών του Αμαζονίου, το οποίο λέγεται ότι συμβολίζει το πάθος του για τη βιωσιμότητα και για την κλιματική αλλαγή.

Πρόκειται για την εμφάνιση του βασιλιά Καρόλου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ για την κλιματική αλλαγή τον περασμένο Φεβρουάριο. Ο Άλιστερ Μπάρφορντ έπρεπε μέσω εικόνων και σκίτσων να φιλοτεχνήσει τον πίνακα.

