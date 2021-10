Η βασιλική οικογένεια της Βρετανίας φαίνεται ότι περνά δύσκολες ώρες, καθώς – σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ – η υγεία της βασίλισσας Ελισάβετ δείχνει να επιδεινώνεται. Η πρόσφατη νοσηλεία της και η ακύρωση πολλών προγραμματισμένων επίσημων εμφανίσεων, έρχονται μάλλον να επιβεβαιώσουν την ανησυχία που εξέφραζαν πρόσφατα δημοσιεύματα.

Η κατάσταση της υγείας της βασίλισσας Ελισάβετ, όπως αναφέρει το αμερικανικό περιοδικό «US Weekly», είναι χειρότερη από αυτή που ανακοινώνεται. Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στην βασιλική οικογένεια της Βρετανίας.

«Η 95χρονη βασίλισσα Ελισάβετ εκπληρώνει τέλεια τον ρόλο της σιδερένιας μονάρχη εδώ και δεκαετίες», αναφέρει σε σχετικό δημοσίευμα της και η εφημερίδα «Bild». «Ως η μακροβιότερη επικεφαλής της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, κάθε κρίση, όσο σοβαρή κι αν είναι, φαίνεται να την ξεπερνάει. Ακόμη και μετά τον θάνατο του αγαπημένου της συζύγου, πρίγκιπα Φιλίππου, χρειάστηκαν μόνο λίγες μέρες για να επιστρέψει στα βασιλικά της καθήκοντα», υποστηρίζει η γερμανική εφημερίδα.

Πλέον όμως υπάρχει έντονη ανησυχία για την κατάσταση της υγείας της βασίλισσας Ελισάβετ. Και αυτό οφείλεται – σύμφωνα με την «Bild» που επικαλείται το «US Weekly» στην πρόσφατη νοσηλεία της και την ακύρωση πολλών προγραμματισμένων επίσημων εμφανίσεων της.

On this week's #RoyallyUs, Adele on Prince Harry vs Prince William & Queen Elizabeth II health update kept hidden? Watch: https://t.co/gNPycvlDmD pic.twitter.com/3iVGV0pan9