Βασίλισσα Ελισάβετ και Φίλιππος κλείνουν 73 χρόνια γάμου και… πλημμύρισαν από ευχές!

Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Εβδομήντα τρία χρόνια γάμου κλείνουν σήμερα, Παρασκευή 20.11.2020, η Βασίλισσα Ελισάβετ με τον Δούκα του Εδιμβούργου, Φίλιππο.

Η Βασίλισσα Ελισάβετ και ο σύζυγός της δεν έχουν σταματήσει να δέχονται ευχές, γράμματα και ευχετήριες κάρτες από το πρωί, με τον επίσημο λογαριασμό της βασιλικής οικογένειας στο Twitter να δημοσιεύει μια φωτογραφία του ζεύγους την στιγμή που διαβάζει τις κάρτες, με κάποιες από αυτές να έχουν σταλεί από τα δισέγγονά τους, τον πρίγκιπα Τζορτζ, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις.

The Queen and The Duke of Edinburgh look at an anniversary card made by Prince George, Princess Charlotte and Prince Louis, alongside other cards and letters sent by well-wishers to celebrate their 73rd wedding anniversary tomorrow. 📸 Chris Jackson/Getty images pic.twitter.com/RQzDWAwHSU

Η ανάρτηση έχει αναδημοσιευθεί σχεδόν 3.500 φορές, ενώ με μια νέα ανάρτηση και μια φωτογραφία από το παρελθόν, η Ελισάβετ εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για τις ευχές που δέχθηκε αυτή την σημαντική ημέρα.

Thank you to everyone for your kind wishes on The Queen and The Duke of Edinburgh’s 73rd Wedding Anniversary.



📷The Queen and The Duke are pictured in 1947 on their honeymoon at Broadlands in Hampshire. pic.twitter.com/ewACNHgIXF