Την πρώτη του δήλωση ως νέος βασιλιάς έκανε ο Κάρολος, μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ που βύθισε στο πένθος όλη τη Βρετανία. «Πρόκειται για μια στιγμή μέγιστης θλίψης για εμένα και όλα τα μέλη της οικογένειάς μου», αναφέρει, με το Παλάτι του Μπάκιγχαμ να τον αποκαλεί βασιλιά.

Ο βασιλιάς – πλέον – Κάρολος της Βρετανίας τονίζει στη δήλωσή του για τη βασίλισσα Ελισάβετ ότι «θρηνούμε βαθύτατα το θάνατο μιας αγαπημένης μονάρχη και μιας πολύ αγαπημένης μητέρας». Τα βρετανικά media αναφέρουν ότι θα είναι πλέον γνωστός ως «βασιλιάς Κάρολος ο 3ος» (King Charles III).

«Ο θάνατος της αγαπημένης μου μητέρας, της Αυτής Μεγαλειότητος της Βασίλισσας, είναι μια στιγμή μέγιστης θλίψης για εμένα και όλα τα μέλη της οικογένειάς μου. Θρηνούμε βαθύτατα τον θάνατο μιας αγαπημένης μονάρχη και μιας πολύ αγαπημένης μητέρας.

Γνωρίζω ότι η απώλειά της θα γίνει βαθιά αισθητή σε όλη τη χώρα, τα Βασίλεια και την Κοινοπολιτεία και από αμέτρητους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

A statement from His Majesty The King: pic.twitter.com/AnBiyZCher