Βασίλισσα Ελισάβετ: Τα είπε στους Βρετανούς για να τ’ ακούσουν ο Χάρι και η Μέγκαν

Λίγες ώρες πριν την πολυσυζητημένη συνέντευξη του Χάρι και της Μέγκαν στην Όπρα Γουίνφρι η Βασίλισσα Ελισάβετ έστειλε το δικό της μήνυμα στο πλαίσιο του εορτασμού της Ημέρας της Κοινοπολιτείας.

Η Βασίλισσα με όλη την οικογένεια στο πλευρό της τόνισε την ανάγκη να είμαστε σε επαφή με τους δικούς μας και με τους φίλους μας αυτούς τους δύσκολους καιρούς.

Ο Πρίγκιπας Κάρολος και ο Γουίλιαμ και η Κέιτ εμφανίστηκαν μαζί σε μια ειδική εκπομπή του BBC One την ώρα που το Παλάτι συνταράσσεται από όσα είπαν και θα πουν ο Χάρι και η Μέγκαν.

🌍 In this year’s #CommonwealthDay message The Queen

pays tribute to the way in which communities across the family of nations have come together in response to the pandemic. pic.twitter.com/rOoUMJLlKg