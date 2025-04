Βατικανό: Ο πάπας Φραγκίσκος ευχαρίστησε τους γιατρούς και την διοίκηση του νοσοκομείου στο οποίο νοσηλεύθηκε

Παρά τα πρόσφατα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε, ο πάπας Φραγκίσκος συνάντησε σήμερα (16.04.2025) στο Βατικανό, τους γιατρούς το νοσηλευτικό προσωπικό και την διοίκηση του νοσοκομείου της Ρώμης, Αγκοστίνο Τζεμέλι.

Το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου, στο οποίο νοσηλεύθηκε ο πάπας Φραγκίσκος από τις 14 Φεβρουαρίου έως τις 23 Μαρτίου 2025, βρέθηκε στο Βατικανό, με τον ποντίφικα να συγκινείται αλλά και να συγκινεί με τα λόγια του, ευχαριστώντας τους γιατρούς που τον φρόντισαν.

Σημειώνεται ότι ο πάπας Φραγκίσκος νοσηλευόταν στην συγκεκριμένη καθολική πολυκλινική εξαιτίας της διπλής πνευμονίας και της πολυμικροβιακής λοίμωξης που του είχε διαγνωσθεί.

This morning Pope Francis had an audience with the medical team that cared for him during his recent hospitalisation at the Gemelli. The Holy Father, whose voice remains weak, was in good humour, joked and was not on supplemental oxygen.



