Βέλγιο: Ο πρίγκιπας Λοράν αποκάλυψε πως είναι ο βιολογικός πατέρας ενός 25χρονου από τη σχέση του με μοντέλο

Τα ερωτικά σκάνδαλα στη βελγική μοναρχία απασχολούν τη κοινή γνώμη με έντονο ενδιαφέρον. Πρωταγωνιστής σε ένα από τα «καυτά» κουτσομπολιά, είναι ο πρίγκιπας Λοράν του Βελγίου, αδελφός του βασιλιά Φιλίππου.

Ο 61χρονος πρίγκιπας του Βελγίου, αποκάλυψε σήμερα (09.09.2025) ότι είναι ο βιολογικός πατέρας ενός παιδιού, ηλικίας 25 ετών σήμερα, από τη σχέση του με ένα πρώην μανεκέν, που στη συνέχεια ασχολήθηκε με το τραγούδι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η φλαμανδική τηλεόραση είχε ασχοληθεί πριν από μερικά χρόνια με τον Κλεμάν Φαντενκέρκχοβε, παρουσιάζοντάς τον σε μια εκπομπή μαζί με τη μητέρα του. Τότε, όταν ρωτήθηκε για την καταγωγή του, ο νεαρός μόνο χαμογέλασε και απέφυγε να απαντήσει.

Τη δεκαετία του 1990 τα βελγικά μέσα ενημέρωσης είχαν αναφερθεί στις επίμονες φήμες για τη σχέση του πρίγκιπα Λοράν, του τρίτου παιδιού του βασιλιά Αλβέρτου, με την τραγουδίστρια Γουέντι Φαν Βάντεν, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Ίρις Φαντενκέρκχοβε.

Σήμερα ο 61χρονος πρίγκιπας, για πρώτη φορά παραδέχτηκε ότι από αυτή τη σχέση γεννήθηκε ένα παιδί. «Αναγνωρίζω ότι είμαι ο βιολογικός πατέρας του Κλεμάν Φαντενκέρκχοβε. Τα τελευταία χρόνια είχαμε ανοιχτές και ειλικρινείς συζητήσεις για το θέμα αυτό» ανέφερε σε μια ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το βελγικό πρακτορείο Belga.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το φλαμανδικό τηλεοπτικό κανάλι VTM πρόκειται να μεταδώσει απόψε ένα ντοκιμαντέρ στο οποίο ο Κλεμάν και η μητέρα του αποκαλύπτουν τη σχέση τους με τον πρίγκιπα.

Ο Λοράν ντε Σαξ-Κόμπουργκ παντρεύτηκε τον Απρίλιο του 2003 τη Βρετανίδα Κλερ Κουμπς, με την οποία απέκτησε τρία παιδιά, τη Λουίζ (2004) και τα δίδυμα Νικολά και Αϊμερίκ (2005).

Το 2020, μια άλλη κρυφή υπόθεση πατρότητας συγκλόνισε τη βελγική μοναρχία. Δικαστήριο υποχρέωσε τον πρώην βασιλιά Αλβέρο (1993-2013) να υποβληθεί σε τεστ DNA και εκείνος παραδέχτηκε ότι είναι ο πατέρας μιας κόρης, της Ντελφίν, που γεννήθηκε το 1968 από τη σχέση του με μια Βελγίδα αριστοκράτισσα.