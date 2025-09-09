Κόσμος

Βέλγιο: Ο πρίγκιπας Λοράν αποκάλυψε πως είναι ο βιολογικός πατέρας ενός 25χρονου από τη σχέση του με μοντέλο

«Αναγνωρίζω ότι είμαι ο βιολογικός πατέρας του Κλεμάν Φαντενκέρκχοβε»
Η πριγκίπισαα Λουίζ και ο πρίγκιπας Λοράν του Βελγίου /
Η πριγκίπισαα Λουίζ και ο πρίγκιπας Λοράν του Βελγίου / ΑΠΕ ΜΠΕ

Τα ερωτικά σκάνδαλα στη βελγική μοναρχία απασχολούν τη κοινή γνώμη με έντονο ενδιαφέρον. Πρωταγωνιστής σε ένα από τα «καυτά» κουτσομπολιά, είναι ο πρίγκιπας Λοράν του Βελγίου, αδελφός του βασιλιά Φιλίππου. 

Ο 61χρονος πρίγκιπας του Βελγίου, αποκάλυψε σήμερα (09.09.2025) ότι είναι ο βιολογικός πατέρας ενός παιδιού, ηλικίας 25 ετών σήμερα, από τη σχέση του με ένα πρώην μανεκέν, που στη συνέχεια ασχολήθηκε με το τραγούδι.

Η φλαμανδική τηλεόραση είχε ασχοληθεί πριν από μερικά χρόνια με τον Κλεμάν Φαντενκέρκχοβε, παρουσιάζοντάς τον σε μια εκπομπή μαζί με τη μητέρα του. Τότε, όταν ρωτήθηκε για την καταγωγή του, ο νεαρός μόνο χαμογέλασε και απέφυγε να απαντήσει.

Τη δεκαετία του 1990 τα βελγικά μέσα ενημέρωσης είχαν αναφερθεί στις επίμονες φήμες για τη σχέση του πρίγκιπα Λοράν, του τρίτου παιδιού του βασιλιά Αλβέρτου, με την τραγουδίστρια Γουέντι Φαν Βάντεν, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Ίρις Φαντενκέρκχοβε.

Σήμερα ο 61χρονος πρίγκιπας, για πρώτη φορά παραδέχτηκε ότι από αυτή τη σχέση γεννήθηκε ένα παιδί. «Αναγνωρίζω ότι είμαι ο βιολογικός πατέρας του Κλεμάν Φαντενκέρκχοβε. Τα τελευταία χρόνια είχαμε ανοιχτές και ειλικρινείς συζητήσεις για το θέμα αυτό» ανέφερε σε μια ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το βελγικό πρακτορείο Belga.

Το φλαμανδικό τηλεοπτικό κανάλι VTM πρόκειται να μεταδώσει απόψε ένα ντοκιμαντέρ στο οποίο ο Κλεμάν και η μητέρα του αποκαλύπτουν τη σχέση τους με τον πρίγκιπα.

Ο Λοράν ντε Σαξ-Κόμπουργκ παντρεύτηκε τον Απρίλιο του 2003 τη Βρετανίδα Κλερ Κουμπς, με την οποία απέκτησε τρία παιδιά, τη Λουίζ (2004) και τα δίδυμα Νικολά και Αϊμερίκ (2005).

Το 2020, μια άλλη κρυφή υπόθεση πατρότητας συγκλόνισε τη βελγική μοναρχία. Δικαστήριο υποχρέωσε τον πρώην βασιλιά Αλβέρο (1993-2013) να υποβληθεί σε τεστ DNA και εκείνος παραδέχτηκε ότι είναι ο πατέρας μιας κόρης, της Ντελφίν, που γεννήθηκε το 1968 από τη σχέση του με μια Βελγίδα αριστοκράτισσα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η υπουργός Υγείας της Σουηδίας κατέρρευσε on air στην πρώτη της συνέντευξη Τύπου αφού ανέλαβε καθήκοντα
Η Elisabet Lann δεν πρόλαβε να αναλάβει καθήκοντα στο σουηδικό υπουργείο Υγείας, μετά την παραίτηση της Acko Ankarberg Johansson, αφού κατέρρευσε λίγο μετά την ανακοίνωση στη νέα της θέση
Η υπουργός Υγείας της Σουηδίας που κατέρρευσε
4
Newsit logo
Newsit logo