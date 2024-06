Βέλγιο: Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός της χώρας μετά την ήττα στις ευρωεκλογές

Την παραίτησή του υπέβαλε ο πρωθυπουργός του Βελγίου Αλεξάντερ ντε Κρόο μετά την ήττα του κόμματός του στις ευρωεκλογές.

«Για εμάς, ήταν ένα ιδιαίτερα δύσκολο βράδυ, χάσαμε. Από αύριο, θα είμαι παραιτούμενος πρωθυπουργός. Αλλά οι Φιλελεύθεροι είναι ισχυροί, ‘θα επιστρέψουμε’», υποσχέθηκε. Εμφανώς συγκινημένος, ο Alexander De Croo χειροκροτήθηκε και επευφημήθηκε από τους συγκεντρωμένους κατά τη διάρκεια της σύντομης ομιλίας του».

Ο πρωθυπουργός του Βελγίου όπως θα δείτε και στο βίντεο δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

#Belgium:



Prime Minister Alexander De Croo (Open VLD) have announced that he will resign tomorrow following the poor results of his party in today’s elections.



The leader of his party also announced his resignation. pic.twitter.com/4M7EZiZrpJ