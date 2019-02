Βενεζουέλα: Ένταση στα σύνορα με Κολομβία – Φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια επιχειρούν να τα διασχίσουν

Τέσσερα φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια και στα οποία έχουν σκαρφαλώσει δεκάδες εθελοντές, προσπαθούν να διασχίσουν τα σύνορα από την Κολομβία προς την Βενεζουέλα, σύμφωνα με τις εικόνες που μεταδόθηκαν απευθείας από την τηλεόραση της Βενεζουέλας.

Τα τέσσερα φορτηγά βρίσκονται στην αρχή της γέφυρας που κανονικά ενώνει (αλλά σήμερα χωρίζει) τις δύο χώρες στο ύψος της πόλης Λας Τιεντίτας της Βενεζουέλας, που βρίσκεται απέναντι από την πόλη Κουκούτα της Κολομβίας.

BREAKING: CCTV footage shows the moment the aid trucks attempted to cross into Venezuela. #Venezuela #23Fpic.twitter.com/ntRRVi9jVW

