Βενεζουέλα: Επτά οι νεκροί από την πτώση του ελικοπτέρου στο Καράκας – video

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας στη Βενεζουέλα η συντριβή του ελικοπτέρου επέφερε τον θάνατο και τον επτά επιβαινόντων. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το ελικόπτερο πραγματοποιούσε πτήση από την πρωτεύουσα με προορισμό την δυτικοκεντρική πολιτεία Κοχέντες όταν συνετρίβη κοντά στην πρωτεύουσα, ανέφερε το υπουργείο, προσθέτοντας πως οι αρχές στη Βενεζουέλα ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο βρέθηκε χθες στην Κοχέντες για να παρακολουθήσει στρατιωτικά γυμνάσια, δηλώνοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι «έτοιμες» σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν να εξαπολύσουν στρατιωτική επίθεση στο έδαφος της Βενεζουέλας, καθώς ο αντιπολιτευόμενος Χουάν Γκουαϊδό προσπαθεί να στρέψει τον στρατό προς το δικό του στρατόπεδο.

There’s been lots of helicopter activity over Caracas this morning. Earlier, in the El Volcán sector an Mi-17 crashed with equipment onboard, the casualties are still unknown#Venezuela pic.twitter.com/9eXyupaoCc

