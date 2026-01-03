Κόσμος

Βενεζουέλα: «Ο Μαδούρο συνελήφθη για να δικαστεί στις ΗΠΑ» λέει ο Μάρκο Ρούμπιο

«Δεν θα υπάρξει καμία περαιτέρω ενέργεια στη Βενεζουέλα, τώρα που συνελήφθη ο Μαδούρο»
Μαδούρο
Ο Μαδούρο /Handout via REUTERS/File Photo

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις μετά την σημερινή επίθεση των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα (3/1/2026), αφού ο Αμερικανός Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Μάικ Λι δήλωσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο του είπε ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο συνελήφθη από τις αμερικανικές δυνάμεις για να του ασκηθεί ποινική δίωξη και να δικαστεί στις ΗΠΑ.

Ο Μάικ Λι πρόσθεσε πως οι ΗΠΑ ολοκλήρωσαν τη στρατιωτική τους επιχείρηση στη Βενεζουέλα μετά τη σύλληψη του Μαδούρο.

«(Ο Ρούμπιο) προβλέπει πως δεν υπάρξει καμία περαιτέρω ενέργεια στη Βενεζουέλα τώρα που ο Μαδούρο βρίσκεται υπό κράτηση στις ΗΠΑ», έγραψε ο Λι στο X ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ, όπως είπε.

Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν επίθεση σε αεροδρόμια, λιμάνια και στρατιωτικές βάσεις στο Καράκας στη Βενεζουέλα και σε άλλες περιοχές της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Όπως είχε ανακοινώσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, η μεγάλης κλίμακας αμερικανική επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, οι οποίοι και μεταφέρθηκαν αεροπορικώς εκτός της χώρας τους.

Το Καράκας κατήγγειλε την αμερικανική επίθεση και το καθεστώς ανακοίνωσε την κήρυξη κατάστασης εθνικής ανάγκης.

