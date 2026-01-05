Βενεζουέλα: Σήμερα η δίκη του Μαδούρο και της συζύγου του – Έκκληση για ισορροπημένη σχέση με τις ΗΠΑ από την Ροδρίγκες

Αγωνιώδεις προσπάθειες από τους υποστηρικτές του Νικολάς Μαδούρο ώστε να βρεθεί τρόπος να απελευθερωθεί τόσο αυτός όσο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες. Το -μέχρι πρότινος- πρώτο ζεύγος της Βενεζουέλας παραμένει υπό κράτηση στη Νέα Υόρκη και αναμένεται να δικαστεί με διαδικασίες express, μέσα στην ημέρα (05.01.2026). Από την άλλη, η προσωρινή διάδοχος του «τιμονιού» της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες ανακοίνωσε πως ιδρύθηκε επιτροπή στην οποία ανατέθηκε να εξασφαλίσει την απελευθέρωση του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του.

Ο Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο η Ουάσιγκτον κατηγορεί για «διακίνηση ναρκωτικών» και «τρομοκρατία», προφυλακίστηκε το Σάββατο σε κέντρο κράτησης της Νέας Υόρκης, μετά τα πλήγματα που κατάφεραν οι ΗΠΑ στην «καρδιά» της Βενεζουέλας, το Καράκας. Η επιτροπή «υψηλού επιπέδου» που ανακοινώθηκε πως ιδρύθηκε, παρουσιάστηκε από τον υπουργό Πληροφοριών Φρέντι Νιάνιες, ο οποίος θα είναι και μέλος της.

Θα συμπροεδρεύουν σε αυτήν ο Χόρχε Ροδρίγκες, πρόεδρος του κοινοβουλίου, και ο υπουργός Εξωτερικών Ιβάν Χιλ.

Ροδρίγκες: «Σκοπός η ισορροπημένη η σχέση με τον Τραμπ»

Η μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, προχώρησε σε δηλώσεις την Κυριακή, στις οποίες ανέφερε πως είναι υπέρ μιας ισορροπημένης σχέσης με σεβασμό ανάμεσα στη χώρα της και τις ΗΠΑ.

«Θεωρούμε προτεραιότητά μας να προχωρήσουμε προς διεθνή σχέση που θα είναι ισορροπημένη και θα διέπεται από σεβασμό ανάμεσα στις ΗΠΑ και στη Βενεζουέλα. Θα είναι βασισμένη στις αρχές της κυρίαρχης ισότητας και της μη ανάμιξης», ανέφερε η Ροδρίγκες μέσω Telegram.

«Προσκαλούμε την αμερικανική κυβέρνηση να εργαστεί μαζί μας σε μια ατζέντα συνεργασίας, προσανατολισμένη στην κοινή ανάπτυξη», πρόσθεσε.

Η Ροδρίγκες, που ονομάστηκε προσωρινή πρόεδρος από το ανώτατο δικαστήριο της Βενεζουέλας, συγκάλεσε βράδυ της Κυριακής το πρώτο της υπουργικό συμβούλιο μετά την αιχμαλώτιση του Νικολάς Μαδούρο.

Σε πλάνα που μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση VTV εικονίζεται η Ντέλσι Ροδρίγκες σε μεγάλο οβάλ τραπέζι στο προεδρικό μέγαρο Μιραφλόρες πλαισιωμένη από τον υπουργό Άμυνας Βλαντίμιρ Παδρίνο Λόπες, τον υπουργό Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο και άλλους αξιωματούχους που υπηρετούσαν ήδη επί Μαδούρο.

Νεκροί 32 Κουβανοί κατά την αμερικανική επιχείρηση

Συνολικά 32 υπήκοοι της Κούβας σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, ιδίως στην πρωτεύουσα Καράκας.

«Εξαιτίας της εγκληματικής επίθεσης που διαπράχθηκε από τη κυβέρνηση των ΗΠΑ εναντίον της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας (…) έχασαν τη ζωή τους 32 Κουβανοί κατά τη διάρκεια των μαχών», εξήγησε η κυβέρνηση του προέδρου της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ με ανακοίνωσή της που αναγνώστηκε στη δημόσια τηλεόραση.

Η Αβάνα πρόσθεσε πως κηρύσσεται 2ήμερο εθνικό πένθος σήμερα Δευτέρα 5η Ιανουαρίου και αύριο Τρίτη 6η Ιανουαρίου σε ένδειξη φόρου τιμής στους πεσόντες και ότι λεπτομέρειες για τις κηδείες των θυμάτων θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.

O γιος του Μαδούρο καλεί τους υποστηρικτές του να βγουν στον δρόμο

Ο βουλευτής και γιος του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο κάλεσε τους υποστηρικτές του να κινητοποιηθούν και να βγουν στον δρόμο μετά τη σύλληψη του πατέρα του.

«Θα μας δείτε στον δρόμο, θα μας δείτε δίπλα σε αυτόν τον λαό, θα μας δείτε να υψώνουνε τις σημαίες της αξιοπρέπειας», δήλωσε ο Νικολάς Μαδούρο Γκέρα, γνωστός και ως «Νικολασίτο», σε ηχητικό μήνυμα που μεταδόθηκε στα social media. Η ομάδα του επιβεβαίωσε τη γνησιότητα της δήλωσης στο Γαλλικό Πρακτορείο. Μια συγκέντρωση υποστηρικτών του Μαδούρο άρχισε νωρίς το απόγευμα στο Καράκας, παρατήρησε το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Θέλουν να μας δουν αδύναμους, δεν θα μας δουν αδύναμους», πρόσθεσε ο βουλευτής, ο οποίος, όπως ο πατέρας του και η μητριά του, είναι μεταξύ των 6 κατηγορουμένων για «ναρκοτρομοκρατία» από την αμερικανική δικαιοσύνη.

«Δεν θα τα καταφέρουν… Το ορκίζομαι στη ζωή μου, το ορκίζομαι στον πατέρα μου, το ορκίζομαι στη Σίλια. Είμαι αποφασισμένος. Είμαστε αποφασισμένοι και η οικογένειά μου είναι αποφασισμένη και δυνατή».