Βενεζουέλα: Την επιστροφή του Νικολάς Μαδούρο ζητούν χιλιάδες διαδηλωτές

«Η Βενεζουέλα χρειάζεται τον Νικολάς», φώναζαν οι διαδηλωτές, πολλοί από τους οποίους ήταν υπάλληλοι του δημόσιου τομέα
Ο Νικολάς Μαδούρο Γκερά, γιος του φυλακισμένου στις ΗΠΑ, Νικολάς Μαδούρο, στη διάρκεια διαδήλωσης στο Καράκας της Βενεζουέλας
Ο Νικολάς Μαδούρο Γκερά, γιος του φυλακισμένου στις ΗΠΑ, Νικολάς Μαδούρο, στη διάρκεια διαδήλωσης στο Καράκας της Βενεζουέλας / REUTERS / Φωτογραφία Maxwell Briceno

Χιλιάδες οπαδοί του Νικολάς Μαδούρο διαδήλωσαν στο Καράκας την Τρίτη (03.02.2026), ζητώντας την επιστροφή του έκπτωτου Προέδρου της Βενεζουέλας. Αφορμή, η συμπλήρωση ενός μήνα από την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψή του, όπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

«Η Βενεζουέλα χρειάζεται τον Νικολάς», φώναζαν οι διαδηλωτές, πολλοί από τους οποίους ήταν υπάλληλοι του δημόσιου τομέα.

Κρατούσαν φωτογραφίες του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες.

 

Άλλοι διαδηλωτές ύψωναν φωτογραφίες του έκπτωτου Προέδρου της Βενεζουέλας με συνθήματα υπέρ του.

 

Η προσωρινή Πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροδρίγκες έχει μεν επιδιώξει στενότερους δεσμούς με την Ουάσινγκτον, αλλά η κυβέρνησή της εξακολουθεί να απαιτεί την επιστροφή του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, οι οποίοι παραμένουν φυλακισμένοι στις ΗΠΑ.

