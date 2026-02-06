Βερολίνο: Κλειστό παραμένει το αεροδρόμιο εξαιτίας του μαύρου πάγου

Κλειστό παραμένει σήμερα το πρωί (6/2/2026) το αεροδρόμιο Βερολίνου / Βρανδεμβούργου, καθώς κανένα αεροπλάνο δεν μπορεί να απογειωθεί εξαιτίας μαύρου πάγου και επίμονης παγωμένης βροχής που έχει «καλύψει» το αεροδρόμιο, όπως δήλωσε εκπρόσωπός του.

«Εξαιτίας μαύρου πάγου και της παγωμένης βροχής που συνεχίζεται, δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν αυτή τη στιγμή απογειώσεις ούτε προσγειώσεις στο αεροδρόμιο του Βερολίνου», δήλωσε η εκπρόσωπος.

Εκείνη συμπλήρωσε πως τα πληρώματα εδάφους του αεροδρομίου έκανα μεγάλες προσπάθειες κατά τη διάρκεια της νύκτας για να ξεπαγώσουν την πίστα του αεροδρομίου και τους άλλους χώρους του στους οποίους επιχειρούν, χωρίς όμως να τα καταφέρουν με αποτέλεσμα οι επιφάνειες να είναι σήμερα εξαιρετικά ολισθηρές.

Παραμένει ακόμα ασαφές πότε οι πτήσεις θα μπορέσουν να επαναληφθούν.

Οι απογειώσεις και οι προσγειώσεις στο αεροδρόμιο είχαν ήδη ανασταλεί χθες, Πέμπτη, το βράδυ λόγω του μαύρου πάγου.