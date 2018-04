Στην Συρία καταγγέλεται πως έχει γίνει χημική επίθεση. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν πλημμυρίσει από βίντεο και φωτογραφίες ανθρώπων με συμπτώματα δηλητηρίασης από χημικά όπλα. Οι επόμενες κινήσεις συζητήθηκαν απόψε στον ΟΗΕ. Εκεί όπου ΗΠΑ και Ρωσία προσήλθαν με… δική τους ατζέντα.

Η Ρωσία άσκησε βέτο κατά τη ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο αμερικανικό σχέδιο απόφασης που προέβλεπε τον καθορισμό ενός μηχανισμού διενέργειας έρευνας σχετικά με τη φερόμενη χρήση χημικών όπλων στην Ντούμα της Συρίας.

Το αμερικανικό σχέδιο απόφασης συγκέντρωσε 12 ψήφους υπέρ και δύο κατά (Ρωσία που άσκησε βέτο και Βολιβία), ενώ η Κίνα απείχε από τη ψηφοφορία.

Ένα σχέδιο απόφασης χρειάζεται εννέα ψήφους υπέρ και κανένα βέτο από τη Ρωσία, την Κίνα, τη Γαλλία, τη Βρετανία και τις ΗΠΑ προκειμένου να εγκριθεί.

«Αυτό το ψήφισμα είναι το ελάχιστο δυνατό που το Συμβούλιο μπορεί να κάνει για να απαντήσει στην επίθεση» δήλωσε η πρεσβεύτρια των ΗΠΑ στον ΟΗΕ Νίκι Χέιλι πριν τη ψηφοφορία, αναφερόμενη στην φερόμενη επίθεση με χημικά όπλα στη Συρία την 7η Απριλίου, στην οποία τουλάχιστον 60 άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με μια συριακή οργάνωση διάσωσης.

Όπως έγινε γνωστό αργότερα, πάντως, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών απέρριψε και το ρωσικό σχέδιο απόφασης. Το οποίο πρότεινε την δημιουργία ενός μηχανισμού για την έρευνα χημικών όπλων στη Συρία.

Το ρωσικό σχέδιο δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία των εννέα ψήφων για την υιοθέτησή του.

Έξι κράτη-μέλη του ΣΑ ψήφισαν υπέρ του σχεδίου, επτά κατά, ενώ δύο απείχαν.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία κρατά τον συριακό λαό σε ομηρία, ασκώντας βέτο στο σχέδιο απόφασης του ΟΗΕ.

«Τεράστια απογοήτευση ότι η Ρωσία άσκησε βέτο στην πρόταση στα Ηνωμένα Έθνη για μια ανεξάρτητη έρευνα για χημικές επιθέσεις στη Συρία», ανέφερε ο Τζόνσον στο Twitter.

«Η Ρωσία κρατά το συριακό λαό σε πολιτική ομηρία στηρίζοντας ένα καθεστώς υπεύθυνο για τουλάχιστον τέσσερις αποτρόπαιες χημικές επιθέσεις ενάντια στο λαό του», πρόσθεσε.

Hugely disappointing that Russia vetoed the proposal at the UN for an independent investigation into Syrian chemical attacks. Russia is holding the Syrian people to political ransom by supporting a regime responsible for at least 4 heinous chemical attacks against its people

— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 10, 2018