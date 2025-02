Βιετνάμ: Γενέθλια φρίκης για 33χρονη – Έσκασε στο πρόσωπό της μπαλόνι με υδρογόνο που ακούμπησε στα κεριά της τούρτας της

Σε εφιάλτη εκτυλίχθηκε το πάρτι γενεθλίων μίας 33χρονης στο Βιετνάμ, καθώς την ώρα που ήταν με την τούρτα ανά χείρας ένα μπαλόνι με υδρογόνο ήρθε σε επαφή με τα αναμμένα κεριά με αποτέλεσμα να εκραγεί στο πρόσωπό της. Το σοκαριστικό περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο.

Η 33χρονη από το Βιετνάμ ετοιμάζεται να φυσήξει τα κεράκια στην τούρτα της όταν το μπαλόνι ακουμπάει σε ένα κεράκι και ακολουθεί έκρηξη.

Η κοπέλα υπέστη σοβαρά εγκαύματα στο πρόσωπό της. Μετά το ατύχημα ανήρτησε φωτογραφίες της στο Instagram καλυμμένη με γάζες αλλά και με τα εγκαύματα πρώτου βαθμού στο χέρι της και δεύτερου βαθμού στο πρόσωπό της.

Όπως ανακοίνωσε, παρά την έκρηξη δεν επηρεάστηκε η όρασή της αν και έχει μπροστά της μήνες ανάρρωσης.

Το βίντεο:

Vietnamese girl’s birthday party turns tragic.



The incident occurred during her birthday celebration when the balloon came into contact with the candles on her cake.



Ms Giang Pham — who sustained burns on her face and body — shared a video of the moment on Thursday pic.twitter.com/uVfDWuTicj