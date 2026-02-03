Κόσμος

Βιετνάμ: Μεθυσμένος επιβάτης γδύθηκε και προκάλεσε χάος σε πτήση

Ο άντρας, ρωσικής καταγωγής, βγήκε από το αεροπλάνο ε το εσώρουχο και προσπάθησε να ξεφύγει
αεροπλάνο μεθυσμένος
Ο μεθυσμένος μέσα στο αεροπλάνο

Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε σε αεροπλάνο της AirAsia που κατευθυνόταν από το Βιετνάμ στην Ταϊλάνδη, όταν επιβάτης, ο οποίος φέρεται να είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, προκάλεσε σοβαρό επεισόδιο λίγο πριν το αεροσκάφος προσγειωθεί στην Μπανγκόκ.

Το συμβάν σημειώθηκε την Πέμπτη (29/1/2026) σε Airbus A320 που εκτελούσε το δρομολόγιο Καμ Ραν – Μπανγκόκ από το Βιετνάμ και σύμφωνα με μαρτυρίες συνεπιβατών, περίπου 15 λεπτά πριν την προσγείωση ο άνδρας, ο οποίος εκτιμάται ότι είναι ρωσικής καταγωγής, άρχισε να κινείται ανήσυχος στον διάδρομο του αεροπλάνου, χωρίς να ακούει τις οδηγίες των αεροσυνοδών.

Βίντεο που αναρτήθηκε στα social media καταγράφει τη στιγμή που ο επιβάτης βγάζει τα ρούχα του και απαιτεί να αποβιβαστεί από το αεροπλάνο.

Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε στο Viral Press ότι ο άνδρας μύριζε αλκοόλ και έδειχνε ξεκάθαρα μεθυσμένος.

Παρά την προσπάθεια των αεροσυνοδών να τον ηρεμήσουν και λέγοντάς του να κάτσει στη θέση του, εκείνος εξακολουθούσε να φωνάζει στα ρωσικά, έχοντας παραμείνει μόνο με το εσώρουχό του.

Η αναστάτωση μάλιστα συνεχίστηκε και μετά την προσγείωση, καθώς ο επιβάτης, κατά την αποβίβασή του, έπεσε από τη σκάλα του αεροσκάφους τραυματίζοντας το πόδι του. Στη συνέχεια επιχείρησε να διαφύγει εντός του αεροδρομίου, ωστόσο εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις αρμόδιες Αρχές.

Σύμφωνα με το Viral Press, ο άνδρας τέθηκε υπό κράτηση και ανακρίθηκε για αδικήματα που αφορούν την πρόκληση κινδύνου σε αεροσκάφος, την απείθεια προς το πλήρωμα και τη διατάραξη της δημόσιας τάξης.

Κόσμος
