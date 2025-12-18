Βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης του Νικ Ράινερ: Ψώνιζε σε βενζινάδικο λίγο πριν του περάσουν χειροπέδες

Νέο βίντεο από κάμερα ασφαλείας ενός βενζινάδικου στο Λος Άντζελες δείχνει τον Νικ Ράινερ να ψωνίζει ατάραχος λίγα λεπτά πριν τον συλλάβουν οι αστυνομικοί για την διπλή δολοφονία των γονιών του, του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της γυναίκας του Μισέλ Σίνγκερ.

Ο μικρότερος γιος του Ρομπ Ράινερ και της Μισέλ Σίνγκερ συνελήφθη για την δολοφονία του πατέρα του και διάσημου σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, δύο ημέρες αφότου βρέθηκαν μαχαιρωμένοι μέσα στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες (14.12.2025).

Ο 32χρονος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, είχε προηγηθεί έντονος καβγάς με τον πατέρα του το Σάββατο, σε χριστουγεννιάτικο πάρτι στο σπίτι του Κόναν Ο’Μπράιεν. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία και κρατείται χωρίς δυνατότητα άμεσης αποφυλάκισης. Είναι αντιμέτωπος ακόμα και με θανατική ποινή.

Το βίντεο από τη στιγμή της σύλληψής του δημοσιεύθηκε πριν λίγες ώρες από το NBC Los Angeles, και δείχνει τον Νικ Ράινερ να βλέπει τέσσερα θηριώδη οχήματα της αστυνομίας να τον πλησιάζουν γύρω στις 05:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας. Περπατούσε σε έναν δρόμο, περίπου 24 χιλιόμετρα από το σπίτι των γονιών του.

Φαίνεται σχεδόν ατάραχος και χωρίς να αντιδράσει βάζει τα χέρια του πάνω από το κεφάλι του, ντυμένος με ένα μαύρο παντελόνι, μια πράσινη ζακέτα, ένα καπέλο και ένα κόκκινο σακίδιο.

Το βίντεο τον δείχνει λίγα λεπτά νωρίτερα να περιφέρεται στο κατάστημα ενός βενζινάδικου, πριν μπει στην ουρά κρατώντας ένα μπουκάλι.

Ο σκηνοθέτης και η σύζυγός του, Μισέλ, εντοπίστηκαν νεκροί στην κατοικία τους στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες. Και οι δύο έφεραν τραύματα στον λαιμό, στοιχεία που παραπέμπουν σε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενα. Τα θύματα εντόπισε μία από τις κόρες τους, η οποία ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία, κατονομάζοντας συγγενικό πρόσωπο ως πιθανό ύποπτο και επισημαίνοντας ότι «θα πρέπει να θεωρηθεί επικίνδυνος».