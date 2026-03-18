Βίντεο από την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ με βόμβες διασποράς ως αντίποινα για τον θάνατο του Αλί Λαριτζανί – Νεκροί και μεγάλες ζημιές

Στο έλεος φονικών επιθέσεων από το Ιράν βρέθηκε το βράδυ το Ισραήλ και ειδικά το Τελ Αβίβ, μετά τον θάνατο του Επικεφαλή Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, ο οποίος σκοτώθηκε μετά από Ισραηλινή επίθεση χθες (17/3/2026) στην Τεχεράνη. Από αυτές υπήρξαν δύο θύματα, ενώ οι εικόνες με συντρίμμια να έχουν σκεπάσει τους δρόμους φανερώνουν την βαρβαρότητα των επιθέσεων.

Το Ιράν απειλεί ότι θα εξαπολύσει πολλές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ μετά τον θάνατο του «κρυφού» ηγέτη τους, με το Ισραήλ να παίρνει χθες το βράδυ μία γεύση από τις επιθέσεις αυτές.

Οι ζημιές που προκλήθηκαν στο κεντρικό Ισραήλ από ειδικές βόμβες διασποράς από τον τελευταίο ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο φανερώνονται από εικόνες και βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στα social media.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) εντόπισαν ότι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το έδαφος του Κράτους του Ισραήλ με τα αμυντικά συστήματα να εργάζονται σκληρά για την αναχαίτιση της απειλής.

Πολλοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν αλλά θραύσματα που έπεσαν στο έδαφος προκάλεσαν πολλές ζημιές στις περιοχές.

Footage captures Iranian missiles lighting up the sky over Israel before striking residential areas in Ramat Gan. At least 2 dead as sirens wail across central Israel. https://t.co/D7HQhNf3J8 pic.twitter.com/x5GCcNA7OI — Alma Angeles (@AlmaANET25) March 18, 2026

: Damage caused in Petach Tikva due to falling shrapnel from an Iranian ballistic missile pic.twitter.com/CygFSiY76M — Israel War Room (@IsraelWarRoom) March 17, 2026

Footage of submunition or shrapnel impact in Bnei Brak pic.twitter.com/zxKDOr3JjX — Israel War Room (@IsraelWarRoom) March 17, 2026

Η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου έχει αποστείλει προειδοποιήσεις απευθείας σε κινητά τηλέφωνα στις σχετικές περιοχές. «Το κοινό καλείται να επιδείξει υπευθυνότητα και να ενεργήσει σύμφωνα με τις οδηγίες – σώζουν ζωές. Εισέλθετε στα καταφύγια», είχαν προειδοποιήσει οι IDF με ανάρτησή τους στο Χ.

The scene in Ramat Gan. pic.twitter.com/IgNEzrCctT — Israel War Room (@IsraelWarRoom) March 17, 2026

Δυστυχώς παρά τις αναχαιτίσεις και τα προειδοποιητικά μηνύματα ένα ηλικιωμένο ζευγάρι δεν κατάφερε να σωθεί και έχασε τη ζωή του, κάτι που λειτούργησε ως αντίποινα για την εξόντωση Λαριτζανί. Το ζευγάρι ζούσε κοντά στο Τελ Αβίβ και πέθανε ύστερα από το πλήγμα με βόμβες διασποράς.