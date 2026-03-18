Βίντεο από την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ με βόμβες διασποράς ως αντίποινα για τον θάνατο του Αλί Λαριτζανί – Νεκροί και μεγάλες ζημιές

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να κλιμακώνεται με το Ισραήλ να δέχεται μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις μέχρι στιγμής
Το Ισραήλ μετά τις επιθέσεις / REUTERS/Nir Elias

Στο έλεος φονικών επιθέσεων από το Ιράν βρέθηκε το βράδυ το Ισραήλ και ειδικά το Τελ Αβίβ, μετά τον θάνατο του Επικεφαλή Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, ο οποίος σκοτώθηκε μετά από Ισραηλινή επίθεση χθες (17/3/2026) στην Τεχεράνη. Από αυτές υπήρξαν δύο θύματα, ενώ οι εικόνες με συντρίμμια να έχουν σκεπάσει τους δρόμους φανερώνουν την βαρβαρότητα των επιθέσεων.

Το Ιράν απειλεί ότι θα εξαπολύσει πολλές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ μετά τον θάνατο του «κρυφού» ηγέτη τους, με το Ισραήλ να παίρνει χθες το βράδυ μία γεύση από τις επιθέσεις αυτές. 

Οι ζημιές που προκλήθηκαν στο κεντρικό Ισραήλ από ειδικές βόμβες διασποράς από τον τελευταίο ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο φανερώνονται από εικόνες και βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στα social media.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) εντόπισαν ότι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το έδαφος του Κράτους του Ισραήλ με τα αμυντικά συστήματα να εργάζονται σκληρά για την αναχαίτιση της απειλής.

Πολλοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν αλλά θραύσματα που έπεσαν στο έδαφος προκάλεσαν πολλές ζημιές στις περιοχές.

Πύραυλοι λίγο πριν χτυπήσουν το Ισραήλ / REUTERS/Mussa Qawasma

Δείτε live τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου έχει αποστείλει προειδοποιήσεις απευθείας σε κινητά τηλέφωνα στις σχετικές περιοχές. «Το κοινό καλείται να επιδείξει υπευθυνότητα και να ενεργήσει σύμφωνα με τις οδηγίες – σώζουν ζωές. Εισέλθετε στα καταφύγια», είχαν προειδοποιήσει οι IDF με ανάρτησή τους στο Χ.

Δυστυχώς παρά τις αναχαιτίσεις και τα προειδοποιητικά μηνύματα ένα ηλικιωμένο ζευγάρι δεν κατάφερε να σωθεί και έχασε τη ζωή του, κάτι που λειτούργησε ως αντίποινα για την εξόντωση Λαριτζανί. Το ζευγάρι ζούσε κοντά στο Τελ Αβίβ και πέθανε ύστερα από το πλήγμα με βόμβες διασποράς.

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Εκτελέστηκε 50χρονος θανατοποινίτης στη Φλόριντα ο οποίος είχε βιάσει και σκοτώσει νεαρή μητέρα
Πρόκειται για την έβδομη εκτέλεση στη χώρα από την αρχή της χρονιάς, τέσσερις στη Φλόριντα, δυο στο Τέξας και μια στην Οκλαχόμα, όλες με ενέσιμες θανατηφόρες χημικές ουσίες
Χτυπήθηκε χώρος του εργοστασίου πυρηνικής ενέργειας στην Μπουσέχρ του Ιράν - Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή θύματα
Νωρίτερα οι ΗΠΑ είχαν ανακοινώσει ότι βομβάρδισαν «με επιτυχία» εγκαταστάσεις ιρανικών πυραύλων κατά πλοίων επιφανείας κοντά στο στενό του Χορμούζ
WSJ: H Ρωσία εξοπλίζει το Ιράν με δορυφορικά δεδομένα και drones για πλήγματα στη Μέση Ανατολή
Η Μόσχα έχει επεκτείνει την ανταλλαγή πληροφοριών και τη στρατιωτική συνεργασία, προκειμένου να βοηθήσει την Τεχεράνη να παραμείνει στον αγώνα ενάντια στη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ
