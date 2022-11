Τον γύρο των social media κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο, το οποίο δείχνει ένα αυτοκίνητο της Tesla να έχει βγει εκτός ελέγχου. Οι εικόνες από την τρελή πορεία που ακολούθησε στην Κίνα κόβουν την ανάσα και στο ανεξέλεγκτο πέρασμα του σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν.

Το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε, σύμφωνα με το Reuters, στις 5 Νοεμβρίου στη νότια επαρχία Γκουανγκντόνγκ. Η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία Tesla του Έλον Μασκ ανακοίνωσε ότι θα σπεύσει στις Αρχές της Κίνας προκειμένου να διερευνηθούν πιο αποτελεσματικά τα αίτια του δυστυχήματος.

Σε βίντεο, που κάνει τον γύρο των social media, φαίνεται το αυτοκίνητο της Tesla να κινείται με μεγάλη ταχύτητα και να συγκρούεται με άλλα οχήματα και έναν ποδηλάτη. Κατά την διάρκεια της τρελής πορείας του αυτοκινήτου, σκοτώθηκαν ένας μοτοσικλετιστής και μια μαθήτρια.

In #China, #Tesla lost control. As a result, two people died and several others were injured.



It is reported that the accident occurred due to a software failure. pic.twitter.com/kT7mP77U3B