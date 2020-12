Βίντεο: Η σκληρή «μάχη» μιας γυναίκας να σταθεί όρθια σε παγωμένο πεζοδρόμιο

Μία γυναίκα στην Ουκρανία για τουλάχιστον ένα λεπτό έδωσε «μάχη» προκειμένου να περπατήσει σε ένα πεζοδρόμιο που έχει καλυφθεί από πάγο. Μέχρι που, όπως φαίνεται και σε βίντεο που τις τελευταίες ώρες κάνει τον γύρο των social media, χάνεται από το πλάνο.

Tις τελευταίες ημέρες η κακοκαιρία στην Ουκρανία φαίνεται πως ταλαιπωρούν ιδιαίτερα οδηγούς και πεζούς. Οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες πάγωσαν το νερό της βροχής που έπεσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα με αποτέλεσμα να πάντα να έχουν καλυφθεί από πάγο. Σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ουκρανίας, οι ακραίες καιρικές συνθήκες έχουν αφήσει περισσότερες από 170 πόλεις χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Στο παρακάτω βίντεο αρχικά φαίνονται δύο πεζοί να κάνουν πατινάζ πάνω σε πεζοδρόμιο. Μια γυναίκα επιχειρεί να ανέβει σε αυτό, να σταθεί όρθια και να περπατήσει. Μάταια όμως. Επι ένα ολόκληρο λεπτό καταβάλλει υπεράνθρωπες προσπάθειες. Κανείς όμως δεν ξέρει αν τελικά τα κατάφερε, καθώς κάποια στιγμή χάνεται από το πλάνο της κάμερας ασφαλείας..

