Βίντεο με αεροσκάφος της FedEx να πετά με τον κινητήρα του να έχει αρπάξει φωτιά

Aναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε στο διεθνές αεροδρόμιο Newark Liberty, του Νιου Τζέρσεϊ στις ΗΠΑ, αεροπλάνο της FedEx με έναν κινητήρα του να φλέγεται.

Το εμπορικό αεροπλάνο της FedEΧ είχε απογειωθεί από το Νιου Τζέρσεϊ όταν το πλήρωμα αντιλήφθηκε τον δεξιό κινητήρα να έχει αρπάξει πάρει φωτιά και υποχρεώθηκαν να επιστρέψουν στο αεροδρόμιο Newasrk Liberty.

Βίντεο στα social media, δείχνουν το αεροσκάφος να πετά με φλεγόμενο κινητήρα και στη συνέχεια να προσγειώνεται με ασφάλεια.

A FedEx cargo plane was forced to make an emergency landing at Newark Liberty International Airport after colliding with a bird shortly after takeoff, igniting an engine fire.

You can see landing of FedEx Flight FDX3609 at Newark on takeoff, returned back. We were told it was caused by birds entering rh engine.

by @KProcrastinator pic.twitter.com/XR1hhEQ6sy