Βίντεο με τον Εκρέμ Ιμάμογλου λίγα λεπτά μετά τη σύλληψή του – Οι Αρχές της Τουρκίας κατάσχεσαν την περιουσία του

Ένα βίντεο με τα πρώτα λεπτά του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, μετά την κράτησή του κάνει εδώ και λίγες ώρες τον γύρο του διαδικτύου.

Στο βίντεο φαίνεται ο Εκρέμ Ιμάμογλου να βγαίνει από το δικαστήριο και να χαιρετά χαμογελαστός το πλήθος.

Την ίδια στιγμή, οι αστυνομικοί που τον συνοδεύουν προσπαθούν να τον απομακρύνουν γρήγορα από το συγκεντρωμένο πλήθος.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου συνελήφθη την Τετάρτη από τις Αρχές της Τουρκίας με τις κατηγορίες της δωροδοκίας αλλά και της συμμετοχής του σε τρομοκρατική ομάδα.

Μάλιστα, το τουρκικό κράτος δήμευσε την κατασκευαστική εταιρεία συνιδιοκτησίας του, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης.

Το γραφείο του εισαγγελέα ανέφερε το βράδυ της Τετάρτης ότι ο έλεγχος της κατασκευαστικής εταιρίας του Ιμάμογλου πέρασε στο ποινικό δικαστήριο, στο πλαίσιο έρευνας για οικονομικό εγκλήματα.

Σημειώνεται πως η τουρκική αστυνομία συνέλαβε συνολικά πάνω από 100 άτομα, ανάμεσά τους πολιτικοί, δημοσιογράφοι και επιχειρηματίες.

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης έκανε την Τετάρτη την πρώτη του ανάρτηση από τη φυλακή, ανεβάζοντας βίντεο από τις μεγαλειώδεις διαδηλώσεις που έγιναν την Τετάρτη. «Αυτό το έθνος είναι μεγάλο» έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο X.

Σε άλλη ανάρτηση ο Εκρέμ Ιμάμογλου σημείωσε πως «Ενωμένο από την ισχυρή επιθυμία για ένα καλύτερο μέλλον, το έθνος μας θα γίνει ανίκητο».

Last night, thousands of Istanbulites gathered at Saraçhane Square to demand justice and democracy in Türkiye.



United by a strong common desire for a better future, a nation’s will becomes unstoppable. pic.twitter.com/rbyy7jW1E9