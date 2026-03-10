Βίντεο με τον Νετανιάχου να παίζει «βελάκια» με τα πρόσωπα των Σινουάρ, Νασράλα και Χαμενεΐ

Ο ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα, Γιαχία Σινβάρ, ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα και ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ εμφανίζονται ως οι τρεις βασικοί στόχοι του Ισραήλ και του Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο X (πρώην Twitter). Και οι τρεις είναι νεκροί.

Στο βίντεο, το οποίο φαίνεται να δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα X από τον σύμβουλο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Τοπάζ Λουκ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου φαίνεται να ρίχνει βελάκια σε έναν στόχο, πάνω στον οποίο είναι τοποθετημένες φωτογραφίες των τριών ηγετών. Πετυχαίνει και τους τρεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν διευκρινίζεται εάν το βίντεο δημιουργήθηκε με την βοήθεια ΑΙ, ωστόσο κύριος στόχος του βίντεο είναι το «συμβολικό του μήνυμα» για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ εναντίον των βασικών αντιπάλων του στην περιοχή.

בול במטרות pic.twitter.com/IgNL8rHiMh — Topaz Luk טופז לוק (@TopazLuk) March 9, 2026

Στις φλόγες για 11η ημέρα βρίσκεται η Μέση Ανατολή με ΗΠΑ και Ισραήλ να σφυροκοπούν το Ιράν και τις δυνάμεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και την Τεχεράνη να απαντά με ομοβροντία πυραύλων και drones προς κεντρικές πόλεις του Ισραήλ αλλά και σε πρωτεύουσες χωρών του Περσικού Κόλπου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε πως αν το Ιράν μπλοκάρει την ροή πετρελαίου στα Στενά του Ορμούζ θα δεχθεί πλήγματα 20 φορές δυνατότερα από ότι τώρα, αφήνοντας πάντως σε νέες του δηλώσεις ανοικτό το ενδεχόμενο να μιλήσει με την Τεχεράνη. Νέα σκληρότερα χτυπήματα εναντίον του Ιράν προανήγγειλε για σήμερα (10.03.2026) και ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.