Βίντεο time-lapse με το «ματωμένο φεγγάρι» – Εντυπωσιακές εικόνες από όλο τον κόσμο

Μαγευτικές οι εικόνες του «Ματωμένου Φεγγαριού»
έκλειψη Σελήνης
Photo / Reuters

Ένα εντυπωσιακό θέαμα, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν στον νυχτερινό ουρανό της Κυριακής 07.09.2025 που πραγματοποιήθηκε έκλειψη Σελήνης, άνθρωποι από σχεδόν όλο τον κόσμο, καθώς έκανε την εμφάνισή του το «ματωμένο φεγγάρι».

Πλήθος κόσμου παρατήρησε το μαγευτικό φαινόμενο του «Ματωμένου Φεγγαριού» (“Blood Moon”) με τη Σελήνη να περνάει από τη σκιά της Γης, και να αποκτά ένα βαθύ κόκκινο χρώμα που της χάρισε η έκλειψη.

Το θέαμα ήταν ορατό σε αρκετές χώρες σε όλο τον κόσμο ανάμεσά τους και η χώρα μας.

Φεγγάρι πάνω από την Ακρόπολη
Το φεγγάρι πάνω από την Ακρόπολη / Photo / Eurokinissi

O Guardian κατέγραψε το σπάνιο φαινόμενο σε time-lapse βίντεο από πολλές χώρες του κόσμου.

Η έκλειψη πραγματοποιήθηκε από τις 18:28 έως 23:55 ώρα Ελλάδας. Η φάση της ολικότητας -όταν η Σελήνη βυθίζεται πλήρως στη σκιά της Γης- κράτησε περίπου 82 λεπτά, από τις 20:30 έως 21:52.

Ο λόγος που η πανσέληνος του Σεπτεμβρίου «ματώνει»

Ουσιαστικά, η έκλειψη πραγματοποιήθηκε μόλις 2,7 ημέρες πριν το περίγειο, το πλησιέστερο σημείο της Σελήνης στον πλανήτη. Τότε, το φεγγάρι φαντάζει πιο κοντά και μεγαλύτερο.

Το εντυπωσιακό που συμβαίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι η έντονη σκίαση που κάλυψε περίπου το 36% της διαμέτρου του φεγγαριού με αποτέλεσμα να μπει στο πιο σκοτεινό σημείο, χαρίζοντας έτσι μια άκρως θεαματική απόχρωση του κόκκινου.

Ματωμενο φεγγαρι
Η έκλειψη Σελήνης από τη Δρέσδη / Reuters
Φεγγαρι
Η έκλειψη Σελήνης από την Ιερουσαλήμ / Reuters
φεγγάρι
Το «ματωμένο» φεγγάρι από την Κριμαία / Reuters
φεγγάρι
Το «ματωμένο» φεγγάρι ατην έρημο Νεγκέβ στο Ισραήλ / Reuters

 

Το χαρακτηριστικό χρώμα της «ματωμένης» Σελήνης οφείλεται στη διάθλαση του ηλιακού φωτός από την ατμόσφαιρα της Γης, όπου το φως φιλτράρεται και απορροφάται και καταλήγει να «γεμίζει» τη Σελήνη, με έντονες θερμές, κοκκινωπές και πορτοκαλί αποχρώσεις, δημιουργώντας ένα μαγευτικό οπτικό φαινόμενο, ορατό και στη Γη- σε ορισμένα σημεία- ακόμη και με «γυμνό μάτι».

Ο όρος «Ματωμένο Φεγγάρι», δεν είναι επιστημονικός, αλλά έχει επικρατήσει στην κοινή γνώμη λόγω του έντονου χρώματος.

Κόσμος
