Βίντεο των IDF δείχνει Ισραηλινό πιλότο να αποφεύγει ιρανικό πύραυλο πάνω από το Ιράν

«Έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 1.000 πολεμικές έξοδοι πάνω από τον εναέριο χώρο του Ιράν», λέει η πολεμική αεροπορία του Ιράν
Η στιγμή που το αεροσκάφος του Ισραήλ αποφεύγει ιρανικό πύραυλο
Η στιγμή που το αεροσκάφος του Ισραήλ αποφεύγει ιρανικό πύραυλο / X

Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο που, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, δείχνει πιλότο της Πολεμικής Αεροπορίας να αποφεύγει πύραυλο ιρανικής αεράμυνας κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων πάνω από το Ιράν.

Στο ηχητικό του βίντεο ακούγεται ο πιλότος να λέει: «Υπάρχει άλλη εκτόξευση, ανεβαίνει πάνω από τα σύννεφα», ενώ κατά τις δυνάμεις του Ισραήλ το μαχητικό είχε προηγουμένως πλήξει στόχους στο Ιράν και συγκεκριμένα στην Τεχεράνη.

Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 1.000 πολεμικές έξοδοι πάνω από τον εναέριο χώρο του Ιράν.

 

Νωρίτερα οι IDF δημοσίευσαν πλάνα με περίπου 30 γυναίκες που υπηρετούν και πολεμούν στην πρώτη γραμμή ως πληρώματα μαχητικών αεροσκαφών να έχουν συμμετάσχει στις επιθέσεις κατά του Ιράν.

