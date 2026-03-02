Ισραήλ: Γυναίκες πιλότοι στα κόκπιτ μαχητικών αεροσκαφών και στην «πρώτη γραμμή» των επιθέσεων κατά του Ιράν

Μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας έριξαν περισσότερα από 600 πυρομαχικά στην Τεχεράνη σε πέντε εξόδους, σύμφωνα με το Ισραήλ, που έδωσε για πρώτη φορά στη δημοσιότητα πλάνα μέσα από το κόκπιτ ενός μαχητικού αεροσκάφους που πέταξε πάνω από το Ιράν, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Βρηχυθμός του Λιονταριού» (Roaring Lion).

Επίσης, οι IDF έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από την εξουδετέρωση στρατιωτών που – σύμφωνα με την ανακοίνωση – προετοίμαζαν να ενεργοποιήσουν τα συστήματα αεράμυνας του Ιράν.

ב-5 מטסים חיל האוויר הטיל יותר מ-600 חימושים בטהרן: לראשונה תיעוד מתא הטייס pic.twitter.com/eQcQ5Oa0jg — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 2, 2026

«Δεν θα επιτρέψουμε στο ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς να ενεργοποιήσει αμυντικά συστήματα προκειμένου να χτυπήσει αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας και θα συνεχίσει να επιτίθεται σε προσπάθειες εξοπλισμού εκτοξευτών πυραύλων» αναφέρουν οι Ισραηλινοί.

The IDF publishes footage showing an airstrike targeting Iranian soldiers at an air defense site in Iran.



The military says the Israeli Air Force struck and killed the Iranian soldiers as they were attempting to operate the air defense system against Israeli aircraft. pic.twitter.com/8Hy7HBb6ZT — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 2, 2026

Επίσης, περίπου 30 γυναίκες υπηρετούν και πολεμούν στην πρώτη γραμμή ως πληρώματα μαχητικών αεροσκαφών που έχουν συμμετάσχει στις επιθέσεις κατά του Ιράν, με τους IDF να δημοσιεύουν σχετικά πλάνα.

כ-30 לוחמות צוות אוויר, ביניהן טייסות ונווטות לוקחות חלק בתקיפות בשמי איראן במבצע ״שאגת הארי״:



מדבריה של נווטת קרב, רס״ן ש׳: ״נערכנו למבצע הזה זמן רב, שעות של אימונים ותדריכים. ברגע שאנחנו ממריאים הכול מתכנס לדבר אחד, להגן על הבית שלנו. זו המשימה, וזו גם תחושת האחריות שמלווה… pic.twitter.com/yOsMs6ZG3C — Israeli Air Force (@IAFsite) March 2, 2026

«Προετοιμαζόμασταν για αυτήν την επιχείρηση για μεγάλο χρονικό διάστημα, ώρες εκπαίδευσης και ενημερώσεων. Τη στιγμή που απογειωνόμαστε, όλα καταλήγουν σε ένα πράγμα: να υπερασπιστούμε το σπίτι μας. Αυτή είναι η αποστολή, και αυτό είναι επίσης το αίσθημα ευθύνης που με συνοδεύει κάθε δευτερόλεπτο στον αέρα», αναφέρει αξιωματικός της ισραηλινής αεροπορίας.

Παράλληλα, το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ αναφέρει ότι ο ανεφοδιασμός του στρατού συνεχίζεται, δίνοντας πλάνα από την άφιξη νέων πυρομαχικών.

«Το Υπουργείο Άμυνας ξεκίνησε τη λειτουργία μιας αεροπορικής και θαλάσσιας γέφυρας στρατιωτικού εξοπλισμού για τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις. Τα πρώτα μεταγωγικά αεροπλάνα προσγειώθηκαν στο Ισραήλ την περασμένη ημέρα με οπλισμό και διάφορα είδη στρατιωτικού εξοπλισμού».

