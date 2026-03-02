Κόσμος

Ισραήλ: Γυναίκες πιλότοι στα κόκπιτ μαχητικών αεροσκαφών και στην «πρώτη γραμμή» των επιθέσεων κατά του Ιράν

Δεν σταματούν οι καταστροφικές αεροπορικές επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων της Ισλαμικής Δημοκρατίας
Πιλότος της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας
Πιλότος της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας / Φωτογραφία IDF

Μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας έριξαν περισσότερα από 600 πυρομαχικά στην Τεχεράνη σε πέντε εξόδους, σύμφωνα με το Ισραήλ, που έδωσε για πρώτη φορά στη δημοσιότητα πλάνα μέσα από το κόκπιτ ενός μαχητικού αεροσκάφους που πέταξε πάνω από το Ιράν, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Βρηχυθμός του Λιονταριού» (Roaring Lion).

Επίσης, οι IDF έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από την εξουδετέρωση στρατιωτών που – σύμφωνα με την ανακοίνωση – προετοίμαζαν να ενεργοποιήσουν τα συστήματα αεράμυνας του Ιράν.

«Δεν θα επιτρέψουμε στο ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς να ενεργοποιήσει αμυντικά συστήματα προκειμένου να χτυπήσει αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας και θα συνεχίσει να επιτίθεται σε προσπάθειες εξοπλισμού εκτοξευτών πυραύλων» αναφέρουν οι Ισραηλινοί.

Επίσης, περίπου 30 γυναίκες υπηρετούν και πολεμούν στην πρώτη γραμμή ως πληρώματα μαχητικών αεροσκαφών που έχουν συμμετάσχει στις επιθέσεις κατά του Ιράν, με τους IDF να δημοσιεύουν σχετικά πλάνα.

 

«Προετοιμαζόμασταν για αυτήν την επιχείρηση για μεγάλο χρονικό διάστημα, ώρες εκπαίδευσης και ενημερώσεων. Τη στιγμή που απογειωνόμαστε, όλα καταλήγουν σε ένα πράγμα: να υπερασπιστούμε το σπίτι μας. Αυτή είναι η αποστολή, και αυτό είναι επίσης το αίσθημα ευθύνης που με συνοδεύει κάθε δευτερόλεπτο στον αέρα», αναφέρει αξιωματικός της ισραηλινής αεροπορίας.

Παράλληλα, το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ αναφέρει ότι ο ανεφοδιασμός του στρατού συνεχίζεται, δίνοντας πλάνα από την άφιξη νέων πυρομαχικών.

«Το Υπουργείο Άμυνας ξεκίνησε τη λειτουργία μιας αεροπορικής και θαλάσσιας γέφυρας στρατιωτικού εξοπλισμού για τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις. Τα πρώτα μεταγωγικά αεροπλάνα προσγειώθηκαν στο Ισραήλ την περασμένη ημέρα με οπλισμό και διάφορα είδη στρατιωτικού εξοπλισμού».

Πηγή: OnAlert.gr

